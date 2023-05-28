https://sputniknews.com.tr/20230528/muharrem-inceden-erdogana-tebrik-muhalefete-cagri-kafa-yormaya-davet-ediyorum-1071708401.html

Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete çağrı: Kafa yormaya davet ediyorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete çağrı: Kafa yormaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2. tura ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T23:33+0300

2023-05-28T23:33+0300

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2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

recep tayyip erdoğan

seçim

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YSK Başkanı Ahmet Yener'in geçici sonuçlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Erdoğan'ı tebrik ederek şunları kaydetti:"Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230528/ysk-baskani-sandik-sonuclarina-iliskin-son-durumu-acikliyor-1071706027.html

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