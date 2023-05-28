Mısır'ın Sakkara bölgesinde iki mumyalama atölyesi keşfedildi
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır'ın antik Sakkara bölgesinde yapılan kazılarda ülkede bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı insan ve hayvan mumyalama atölyesinin keşfedildiği duyuruldu. Atölyelerin, 30'uncu Firavun Hanedanlığı ile Ptolemaios Krallığı döneminden kalma olduğu bildirildi.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, Giza kentinde bulunan tarihi Sakkara bölgesinde yeni keşiflerle alakalı basın toplantısı düzenledi.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Toplantıya Kahire'deki yabancı ülke büyükelçileri, yabancı enstitülerin yetkilileri, arkeologlar ve uluslararası medya temsilcileri de katıldı.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
İsa, bakanlığa bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri başkanlığındaki Mısır arkeoloji ekibi tarafından Sakkara'da altı yıldır süren kazılar sonucu ülkede bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı iki mumyalama atölyesinin bulunduğunu belirtti.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Atölyelerden birinin insan, diğerinin hayvan mumyalama işlemi için kullanıldığını ifade eden İsa, bunların yanı sıra iki yeni mezar ile çömlek gibi bazı arkeolojik bulguların keşfedildiğini söyledi.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
İsa, Sakkara'nın ve Mısır'ın yeni keşiflerle sırlarını ortaya çıkarmaya devam edeceğini kaydetti.
Toplantıda konuşan Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, mumyalama atölyelerinin, 30. Firavun Hanedanlığı dönemi sonu ile Ptolemaios Krallığı dönemi başına ait olduğunu, mezarların ise eski krallık ve yeni krallık dönemlerinden kalma olduğunu ifade etti.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Veziri, insan mumyalama atölyesinin, 2 metre boyunda yataklar olan odalara bölünmüş dikdörtgen bir yapıdan ibaret olduğunu, içinde mumyalama işleminde kullanılan kaplara rastlandığını belirtti.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mustafa Veziri, diğer atölyenin de ortasında bir giriş ile salon ve odalara bölünmüş bir dikdörtgen yapı olduğunu, bu yapıda da çeşitli kaplar, aletler ve ölü hayvan bedenlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Antik Mısır'ın firavun hanedanlıkları, eski Yunan ve Roma imparatorluğu döneminden de kalan eserlere ev sahipliği yapan ve açık hava müzesi olarak kabul edilen Sakkara bölgesi, 1979 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Giza kentinde bulunan tarihi Sakkara bölgesi, antik Mısır’a ait tarihi eserlerin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Bölgede ülkenin eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği, farklı asırlara dayanan krallık mezarlıkları, tapınak ve küçük piramitler de bulunuyor.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
1/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
2/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
3/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
4/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
1/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
2/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
3/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
4/4
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
19 Temmuz 2021, 22:50