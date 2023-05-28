https://sputniknews.com.tr/20230528/misirin-sakkara-bolgesinde-iki-mumyalama-atolyesi-kesfedildi-1071669737.html

Mısır'ın Sakkara bölgesinde iki mumyalama atölyesi keşfedildi

Mısır'ın Sakkara bölgesinde iki mumyalama atölyesi keşfedildi

Mısır'ın antik Sakkara bölgesinde yapılan kazılarda ülkede bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı insan ve hayvan mumyalama atölyesinin keşfedildiği duyuruldu... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T04:07+0300

2023-05-28T04:07+0300

2023-05-28T04:07+0300

yaşam

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giza

sakkara arkeolojik sit alanı

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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, Giza kentinde bulunan tarihi Sakkara bölgesinde yeni keşiflerle alakalı basın toplantısı düzenledi.Toplantıya Kahire'deki yabancı ülke büyükelçileri, yabancı enstitülerin yetkilileri, arkeologlar ve uluslararası medya temsilcileri de katıldı.İsa, bakanlığa bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri başkanlığındaki Mısır arkeoloji ekibi tarafından Sakkara'da altı yıldır süren kazılar sonucu ülkede bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı iki mumyalama atölyesinin bulunduğunu belirtti.Atölyelerden birinin insan, diğerinin hayvan mumyalama işlemi için kullanıldığını ifade eden İsa, bunların yanı sıra iki yeni mezar ile çömlek gibi bazı arkeolojik bulguların keşfedildiğini söyledi.İsa, Sakkara'nın ve Mısır'ın yeni keşiflerle sırlarını ortaya çıkarmaya devam edeceğini kaydetti.Toplantıda konuşan Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, mumyalama atölyelerinin, 30. Firavun Hanedanlığı dönemi sonu ile Ptolemaios Krallığı dönemi başına ait olduğunu, mezarların ise eski krallık ve yeni krallık dönemlerinden kalma olduğunu ifade etti.Veziri, insan mumyalama atölyesinin, 2 metre boyunda yataklar olan odalara bölünmüş dikdörtgen bir yapıdan ibaret olduğunu, içinde mumyalama işleminde kullanılan kaplara rastlandığını belirtti.Mustafa Veziri, diğer atölyenin de ortasında bir giriş ile salon ve odalara bölünmüş bir dikdörtgen yapı olduğunu, bu yapıda da çeşitli kaplar, aletler ve ölü hayvan bedenlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.Antik Mısır'ın firavun hanedanlıkları, eski Yunan ve Roma imparatorluğu döneminden de kalan eserlere ev sahipliği yapan ve açık hava müzesi olarak kabul edilen Sakkara bölgesi, 1979 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.Giza kentinde bulunan tarihi Sakkara bölgesi, antik Mısır’a ait tarihi eserlerin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Bölgede ülkenin eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği, farklı asırlara dayanan krallık mezarlıkları, tapınak ve küçük piramitler de bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20210719/misirda-ptolemaios-donemine-ait-batik-bir-savas-gemisi-bulundu-1045004614.html

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giza

sakkara arkeolojik sit alanı

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