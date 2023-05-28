https://sputniknews.com.tr/20230528/lukasenko-rusya-ozel-askeri-harekata-baslayarak-daha-kotu-olaylar-yasanmasinin-onune-gecti-1071689871.html
Lukaşenko: Rusya, özel askeri harekata başlayarak daha kötü olaylar yaşanmasının önüne geçti
Lukaşenko: Rusya, özel askeri harekata başlayarak daha kötü olaylar yaşanmasının önüne geçti
Belarus lideri, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlayarak Moskova ve Minsk için daha kötü olayların yaşanmasının önüne geçtiğini söyledi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:16+0300
2023-05-28T17:16+0300
2023-05-28T17:24+0300
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aleksandr lukaşenko
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ukrayna
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Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna özel askeri harekatını düzenleme kararını değerlendirdi:Batı'ya karşı koyan ilk ülke'Batı'nın çok kutupluluğa karşı küresel ölçekte mücadele yürüttüğünü' belirten Lukaşenko, Rusya'nın özel askeri harekatla 'Batı'ya karşı koyan ilk ülke olduğunu' vurguladı. 'Çok kutupluluk mücadelemiz herkesin çıkarına'Lukaşenko, 'bugün çok kutuplu bir dünya için savaştıklarının ve bunun Çin, Hindistan, Araplar, Afrika ve Latin Amerika da dahil herkesin çıkarına olduğunun' altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/lukasenko-putine-belarusta-nukleer-silah-konuslandirma-karari-icin-tesekkur-etti-1071575801.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna, donbass
belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna, donbass
Lukaşenko: Rusya, özel askeri harekata başlayarak daha kötü olaylar yaşanmasının önüne geçti
17:16 28.05.2023 (güncellendi: 17:24 28.05.2023) Abone ol
Belarus lideri, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlayarak Moskova ve Minsk için daha kötü olayların yaşanmasının önüne geçtiğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna özel askeri harekatını düzenleme kararını değerlendirdi:
"Eğer Şubat 2022'de bu gerçekleşmeseydi, daha geç bir tarihte ancak Rusya ve Belarus için daha kötü koşullarda gerçekleşirdi. Daha kötü olurdu. Rusya, olayların bu şekilde gelişmesini önledi."
Batı'ya karşı koyan ilk ülke
'Batı'nın çok kutupluluğa karşı küresel ölçekte mücadele yürüttüğünü' belirten Lukaşenko, Rusya'nın özel askeri harekatla 'Batı'ya karşı koyan ilk ülke olduğunu' vurguladı.
'Çok kutupluluk mücadelemiz herkesin çıkarına'
Lukaşenko, 'bugün çok kutuplu bir dünya için savaştıklarının ve bunun Çin, Hindistan, Araplar, Afrika ve Latin Amerika da dahil herkesin çıkarına olduğunun' altını çizdi.