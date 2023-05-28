https://sputniknews.com.tr/20230528/lukasenko-rusya-ozel-askeri-harekata-baslayarak-daha-kotu-olaylar-yasanmasinin-onune-gecti-1071689871.html

Lukaşenko: Rusya, özel askeri harekata başlayarak daha kötü olaylar yaşanmasının önüne geçti

Lukaşenko: Rusya, özel askeri harekata başlayarak daha kötü olaylar yaşanmasının önüne geçti

Belarus lideri, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlayarak Moskova ve Minsk için daha kötü olayların yaşanmasının önüne geçtiğini söyledi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:16+0300

2023-05-28T17:16+0300

2023-05-28T17:24+0300

ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

rusya

ukrayna

donbass

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Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna özel askeri harekatını düzenleme kararını değerlendirdi:Batı'ya karşı koyan ilk ülke'Batı'nın çok kutupluluğa karşı küresel ölçekte mücadele yürüttüğünü' belirten Lukaşenko, Rusya'nın özel askeri harekatla 'Batı'ya karşı koyan ilk ülke olduğunu' vurguladı. 'Çok kutupluluk mücadelemiz herkesin çıkarına'Lukaşenko, 'bugün çok kutuplu bir dünya için savaştıklarının ve bunun Çin, Hindistan, Araplar, Afrika ve Latin Amerika da dahil herkesin çıkarına olduğunun' altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/lukasenko-putine-belarusta-nukleer-silah-konuslandirma-karari-icin-tesekkur-etti-1071575801.html

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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna, donbass