https://sputniknews.com.tr/20230528/iyi-parti-lideri-aksener-oyunu-kullandi-1071674204.html
İYİ Parti lideri Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti lideri Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti lideri Meral Akşener oyunu Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy verme işlemi sonrası konuşan Akşener, “Özellikle... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T10:31+0300
2023-05-28T10:31+0300
2023-05-28T10:58+0300
meral akşener
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
oy kullanma
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanacağı Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne saat 10.20 sıralarında geldi. "2127" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Akşener, kabine giderek oyunu kullandı.Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, “Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçim ikinci safhasında, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder” dedi.Ayrıca Akşener, basın mensuplarına seçimi Ankara’da takip edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/icisleri-bakani-soylu-su-ana-kadar-601-bin-251-personelimiz-bu-secim-icin-gorevlendirilmistir-1071673518.html
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iyi parti genel başkanı meral akşener oyunu kullandı mı?
iyi parti genel başkanı meral akşener oyunu kullandı mı?
İYİ Parti lideri Akşener oyunu kullandı
10:31 28.05.2023 (güncellendi: 10:58 28.05.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener oyunu Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy verme işlemi sonrası konuşan Akşener, “Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanacağı Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne saat 10.20 sıralarında geldi. "2127" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Akşener, kabine giderek oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, “Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçim ikinci safhasında, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder” dedi.
Ayrıca Akşener, basın mensuplarına seçimi Ankara’da takip edeceğini söyledi.