https://sputniknews.com.tr/20230528/iyi-parti-lideri-aksener-oyunu-kullandi-1071674204.html

İYİ Parti lideri Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti lideri Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener oyunu Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy verme işlemi sonrası konuşan Akşener, “Özellikle... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T10:31+0300

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meral akşener

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

oy kullanma

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanacağı Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne saat 10.20 sıralarında geldi. "2127" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Akşener, kabine giderek oyunu kullandı.Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, “Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçim ikinci safhasında, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder” dedi.Ayrıca Akşener, basın mensuplarına seçimi Ankara’da takip edeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/icisleri-bakani-soylu-su-ana-kadar-601-bin-251-personelimiz-bu-secim-icin-gorevlendirilmistir-1071673518.html

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iyi parti genel başkanı meral akşener oyunu kullandı mı?