https://sputniknews.com.tr/20230528/irandan-zelenskiye-sert-tepki-batidan-silah-alabilmek-icin-yapiyor-1071677692.html

İran'dan Zelenskiy'e sert tepki: Batı'dan silah alabilmek için yapıyor

İran'dan Zelenskiy'e sert tepki: Batı'dan silah alabilmek için yapıyor

Zelenskiy'i Rusya'ya insansız hava aracı tedarikini durdurma çağrısıyla İran karşıtı propaganda yapmakla suçlayan Tahran, Ukrayna liderinin bu yorumlarının... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T12:21+0300

2023-05-28T12:21+0300

2023-05-28T12:36+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

iran dışişleri bakanlığı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İran'a 'tecrit sopası' göstererek Rusya'ya desteğini çekme uyarısında bulunmasına Tahran'dan sert yanıt geldi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Zelenskiy'in İran halkı aleyhinde siyasi şov yaptığını ve böylece Batı'dan daha fazla silah almaya çalıştığını belirtti.'Asılsız iddialarını tekrarlamasının sebebi''Zelenskiy'in Tahran'a yönelik asılsız iddialarını tekrarlamasının İran karşıtı eksenin İran hükümeti ve halkına karşı yürüttüğü propaganda ve medya savaşıyla örtüştüğünü' vurgulayan Kenani, "Bu, Batılı ülkelerden mümkün olduğu kadar fazla silah ve mali yardım almak için yapılıyor" dedi.Kenani, 'Ukrayna liderinin İran'a asılsız iddialar yönelterek toplumun dikkatini farklı yönlere çekmeye çalıştığının' altını çizdi.Zelenskiy, Tahran'a çağrıda bulunarak Rusya'ya desteğin kesilmesini istemiş ve aksi halde İran'a yönelik tecritin daha da artacağı tehdidinde bulunmuştu.

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iran, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, iran dışişleri bakanlığı