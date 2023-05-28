https://sputniknews.com.tr/20230528/iran-cumhurbaskani-reisi-opec-ile-isbirligini-guclendirecegiz-1071670349.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: OPEC ile işbirliğini güçlendireceğiz
İran Cumhurbaşkanı Reisi: OPEC ile işbirliğini güçlendireceğiz
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bazı Batılı ülkelerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında ayrılık oluşturmaya çalıştığını ve buna... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T04:48+0300
2023-05-28T04:48+0300
2023-05-28T04:48+0300
dünya
opec
ibrahim reisi
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, başkent Tahran'da OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.Görüşmede, bazı Batılı ülkeleri, kendi çıkarlarını güvence altına almak için OPEC üyesi ülkeler arasında bölünme ve ayrılık oluşturmaya çalışmakla suçlayan Reisi, "Buna karşılık OPEC üyeleri, aralarındaki uyumu güçlendirerek bu hedeflerin gerçekleşmesini engellemelidir" ifadelerini kullandı.Reisi, "İran'ın OPEC ile her zaman yapıcı bir işbirliği olmuştur. Seviyeyi yükselterek bunu devam ettireceğiz ve OPEC ile işbirliğini güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.OPEC Genel Sekreteri Gays da İran'ın örgüt ve üyeleriyle her zaman faydalı, etkili ve yapıcı bir işbirliği içinde olduğunu ifade etti.Gays, petrol piyasasındaki gelişmelere işaret ederek, "Umarım OPEC üyeleri arasındaki fikir birliği ve İran'ın desteğinden ve yapıcı işbirliğinden yararlanarak piyasaya huzuru getirmeyi başarırız" değerlendirmesinde bulundu.
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opec, ibrahim reisi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec, ibrahim reisi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
İran Cumhurbaşkanı Reisi: OPEC ile işbirliğini güçlendireceğiz
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bazı Batılı ülkelerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında ayrılık oluşturmaya çalıştığını ve buna karşılık üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, başkent Tahran'da OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.
Görüşmede, bazı Batılı ülkeleri, kendi çıkarlarını güvence altına almak için OPEC üyesi ülkeler arasında bölünme ve ayrılık oluşturmaya çalışmakla suçlayan Reisi, "Buna karşılık OPEC üyeleri, aralarındaki uyumu güçlendirerek bu hedeflerin gerçekleşmesini engellemelidir" ifadelerini kullandı.
Reisi, "İran'ın OPEC ile her zaman yapıcı bir işbirliği olmuştur. Seviyeyi yükselterek bunu devam ettireceğiz ve OPEC ile işbirliğini güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.
OPEC Genel Sekreteri Gays da İran'ın örgüt ve üyeleriyle her zaman faydalı, etkili ve yapıcı bir işbirliği içinde olduğunu ifade etti.
Gays, petrol piyasasındaki gelişmelere işaret ederek, "Umarım OPEC üyeleri arasındaki fikir birliği ve İran'ın desteğinden ve yapıcı işbirliğinden yararlanarak piyasaya huzuru getirmeyi başarırız" değerlendirmesinde bulundu.