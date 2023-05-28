Hakan Bayrakçı'dan seçim değerlendirmesi: Anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu

"Ben çok şaşırmadım açıkçası. Çünkü anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu. Sandıkların açılış ivmesine de baktığımızda 52 civarı biteceği belli olmuştu. Herhalde 52.1'le biter çünkü yurt dışı oyları da eklenecek. Biz 2 anket yayınlamıştık. Ondaki tam rakam 52.1'di. Türkiye rekoru oldu. Son ankette 53.4'tü. İkinci ankette 1.2'lik biraz sapma var. Bizler mesleki açıdan gerçekten tarafsızız. Kişisel görüşmelerimiz vardır tabii ki."