https://sputniknews.com.tr/20230528/hakan-bayrakcidan-secim-degerlendirmesi-anketlerle-buldugumuz-bir-sonuctu-1071703938.html
Hakan Bayrakçı'dan seçim değerlendirmesi: Anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu
Hakan Bayrakçı'dan seçim değerlendirmesi: Anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendiren kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "Ben çok şaşırmadım açıkçası. Çünkü anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu"... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T22:01+0300
2023-05-28T22:01+0300
2023-05-28T22:01+0300
2023 türkiye seçimleri
hakan bayrakçı
seçim
anket
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SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hakan Bayrakçı sonuca ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
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hakan bayrakçı, seçim, anket
hakan bayrakçı, seçim, anket
Hakan Bayrakçı'dan seçim değerlendirmesi: Anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu
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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendiren kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "Ben çok şaşırmadım açıkçası. Çünkü anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu" dedi.
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hakan Bayrakçı sonuca ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Ben çok şaşırmadım açıkçası. Çünkü anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu. Sandıkların açılış ivmesine de baktığımızda 52 civarı biteceği belli olmuştu. Herhalde 52.1'le biter çünkü yurt dışı oyları da eklenecek. Biz 2 anket yayınlamıştık. Ondaki tam rakam 52.1'di. Türkiye rekoru oldu. Son ankette 53.4'tü. İkinci ankette 1.2'lik biraz sapma var. Bizler mesleki açıdan gerçekten tarafsızız. Kişisel görüşmelerimiz vardır tabii ki."