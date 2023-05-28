https://sputniknews.com.tr/20230528/erdogan-sonuclar-kesinlesinceye-kadar-tum-kardeslerimi-sandiklara-sahip-cikmaya-davet-ediyorum-1071689669.html
Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum
Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:12+0300
2023-05-28T17:12+0300
2023-05-28T17:49+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim sonuçları
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html
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recep tayyip erdoğan, seçim sonuçları, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, seçim sonuçları, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum
17:12 28.05.2023 (güncellendi: 17:49 28.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" dedi.