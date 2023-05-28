https://sputniknews.com.tr/20230528/erdogan-sonuclar-kesinlesinceye-kadar-tum-kardeslerimi-sandiklara-sahip-cikmaya-davet-ediyorum-1071689669.html

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:12+0300

2023-05-28T17:12+0300

2023-05-28T17:49+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim sonuçları

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html

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recep tayyip erdoğan, seçim sonuçları, cumhurbaşkanı