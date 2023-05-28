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1 dk
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09:30
4 dk
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2 dk
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya yaptırımları Avrupa'ya daha büyük bedel ödetti
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10:30
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230528/dunya-liderlerinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-mesajlari-1071700397.html
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi dolayısıyla tebrik etti
2023-05-28T21:01+0300
2023-05-28T22:25+0300
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
özbekistan
cezayir
macaristan
libya
2023 türkiye seçimleri
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Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Azerbaycan, Cezayir, Libya, Macaristan, Özbekista, Katar, Pakistan Sırbistan, Kuzey Kıbrıs İran, Venezüella, liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye’de düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir tebrik mesajı yayımladı.Tebbun, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim” cümleleriyle başladığı mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladıAzerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.Erdoğan da tebrik için teşekkürlerini iletti, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti, Erdoğan da daveti memnuniyetle kabul etti.İki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini bir kez daha dile getiren liderler, işbirliğine ilişkin konuları müzakere etti.Pakistan Başbakanı Şerif: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorumŞerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğuna işaret eden Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.Şerif, cumhurbaşkanlığı zaferinin ve AK Parti'nin milletvekilli seçimlerindeki zaferinin, Türk halkının Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan güvenini yansıttığını ve bunun pek çok yönden önemli olduğunu kaydetti. Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yukarı yönlü ilerlemeye devam edeceğine işaret eden Şerif, "İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için (Erdoğan) onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.Macaristan Başbakanı Orban: Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini İngilizce yazan Orban, "Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadesini de Türkçe paylaştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten Erdoğan'a seçim tebriğiSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Vucic, “Sevgili dostum, Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi tebrik ediyor, bu dönemde de ülkenin daha fazla kalkınmasına ve vatandaşlarının refahına olan bağlılığınızı sürdürmenizi diliyorum. Sırbistan, karşılıklı saygı ve samimi dostluklara dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendirme kararlılığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajıKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiLibya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan açıklamaya göre Dibeybe, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başbakan Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ederken, iki ülke ilişkilerine de değindi. Libya Başbakanı, "iki ülke arasındaki derin ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini" vurguladı.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Kuzey Kıbrıs Başbakanı: Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydiKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." ifadesini kullandı.Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den tebrik mesajı İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti. ​​​​​​​Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Venezüella, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyorMaduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezüella, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı. Maduro, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriğiMeclis Başkanı Halbusi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tecrübesinin Türkiye'de başarılı olmasından dolayı komşu ülke ve kardeş millet Türk milletini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Halbusi, mesajına şöyle devam etti:Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Başbakanı Barre, Erdoğan'ı tebrik ettiMahmud, Twitter hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip." ifadelerini kullandı.Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Başkan kardeşimi en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin liderliğine duyulan güvenden kaynaklandığını vurgulayan Barre, "İki kardeş ülke arasındaki bağların geliştiğini ve uluslarımızın refaha kavuştuğunu görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırızTİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Arnavutluk ve Kosovalı liderlerden Erdoğan'a tebrikArnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça yaptığı paylaşımda, "Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan." ifadesini kullandı.Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin." dedi.Osmani, şunları kaydetti:Macron'dan Türkçe tweet: Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğizFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter adresinden Türkçe yaptığı paylaşımda, "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/rusya-lideri-putinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-mesaji--1071702754.html
https://sputniknews.com.tr/20230528/rusyadan-turkiyedeki-cumhurbaskani-secimi-ikinci-turu-sonuclarina-dair-ilk-yorum--1071698933.html
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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

21:01 28.05.2023 (güncellendi: 22:25 28.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler seçim sonuçlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler seçim sonuçlarını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
© AA
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Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi dolayısıyla tebrik etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Azerbaycan, Cezayir, Libya, Macaristan, Özbekista, Katar, Pakistan Sırbistan, Kuzey Kıbrıs İran, Venezüella, liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye’de düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Tebbun, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim” cümleleriyle başladığı mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
21:38

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.
Erdoğan da tebrik için teşekkürlerini iletti, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.
Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti, Erdoğan da daveti memnuniyetle kabul etti.
İki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini bir kez daha dile getiren liderler, işbirliğine ilişkin konuları müzakere etti.

Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Rusya'dan Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna dair ilk yorum
20:29

Pakistan Başbakanı Şerif: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğuna işaret eden Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.
Şerif, cumhurbaşkanlığı zaferinin ve AK Parti'nin milletvekilli seçimlerindeki zaferinin, Türk halkının Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan güvenini yansıttığını ve bunun pek çok yönden önemli olduğunu kaydetti.


Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yukarı yönlü ilerlemeye devam edeceğine işaret eden Şerif, "İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için (Erdoğan) onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.



Macaristan Başbakanı Orban: Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!

Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini İngilizce yazan Orban, "Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadesini de Türkçe paylaştı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten Erdoğan'a seçim tebriği

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla tebrik etti.


Vucic, “Sevgili dostum, Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi tebrik ediyor, bu dönemde de ülkenin daha fazla kalkınmasına ve vatandaşlarının refahına olan bağlılığınızı sürdürmenizi diliyorum. Sırbistan, karşılıklı saygı ve samimi dostluklara dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendirme kararlılığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.



Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan açıklamaya göre Dibeybe, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ederken, iki ülke ilişkilerine de değindi.

Libya Başbakanı, "iki ülke arasındaki derin ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini" vurguladı.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.




Kuzey Kıbrıs Başbakanı: Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." ifadesini kullandı.


Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.
Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.
Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti. ​​​​​​​

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Venezüella, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezüella, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

Maduro, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.




Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Meclis Başkanı Halbusi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tecrübesinin Türkiye'de başarılı olmasından dolayı komşu ülke ve kardeş millet Türk milletini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Halbusi, mesajına şöyle devam etti:
"Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Her iki ülke, Irak ve Türkiye'nin birçok alanda yardımlaşmasını temenni ederek, Türkiye için gelişme ve ilerlemenin devamını dilerim."


Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Başbakanı Barre, Erdoğan'ı tebrik etti

Mahmud, Twitter hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip." ifadelerini kullandı.
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Başkan kardeşimi en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin liderliğine duyulan güvenden kaynaklandığını vurgulayan Barre, "İki kardeş ülke arasındaki bağların geliştiğini ve uluslarımızın refaha kavuştuğunu görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.




Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."

Arnavutluk ve Kosovalı liderlerden Erdoğan'a tebrik

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça yaptığı paylaşımda, "Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan." ifadesini kullandı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin." dedi.
Osmani, şunları kaydetti:
"Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Macron'dan Türkçe tweet: Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter adresinden Türkçe yaptığı paylaşımda, "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
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