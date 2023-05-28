Diyarbakır'da seçim manzaraları: 14 Mayıs'taki yoğunluk düştü

© Sputnik / Sertaç KayarTürkiye genelinde saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Türkiye genelinde saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor.
© Sertaç Kayar 64 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimde Türkiye cumhurbaşkanını seçecek.
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© Sertaç Kayar
64 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimde Türkiye cumhurbaşkanını seçecek.
© Sputnik / Sertaç Kayar14 Mayıs’taki sonuçların ardından 2. Tura kalan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
14 Mayıs’taki sonuçların ardından 2. Tura kalan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır’da da sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Kentte, 1 milyon 14714 seçmen için 17 ilçede 3 bin 673 sandık kuruldu. Sabah erken saatlerde oy kullanacakları okul önlerinde toplanan vatandaşlar kapıların açılmasıyla sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. 14 Mayıs seçiminde okullarda yaşanan yoğunluk ve seçime katılım oranı dikkat çekmişti. Ancak bu seçimde yoğunluğun bir hayli düştüğü gözlemlendi.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır’da da sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Kentte, 1 milyon 14714 seçmen için 17 ilçede 3 bin 673 sandık kuruldu. Sabah erken saatlerde oy kullanacakları okul önlerinde toplanan vatandaşlar kapıların açılmasıyla sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. 14 Mayıs seçiminde okullarda yaşanan yoğunluk ve seçime katılım oranı dikkat çekmişti. Ancak bu seçimde yoğunluğun bir hayli düştüğü gözlemlendi.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır’da, 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 239 bin 827 oy ile yüzde 26.48, Kemal Kılıçdaroğlu 651 bin 793 oy ile yüzde 71.96 oy almıştı.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır’da, 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 239 bin 827 oy ile yüzde 26.48, Kemal Kılıçdaroğlu 651 bin 793 oy ile yüzde 71.96 oy almıştı.