Diyarbakır'da seçim manzaraları: 14 Mayıs'taki yoğunluk düştü

© Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır’da da sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Kentte, 1 milyon 14714 seçmen için 17 ilçede 3 bin 673 sandık kuruldu. Sabah erken saatlerde oy kullanacakları okul önlerinde toplanan vatandaşlar kapıların açılmasıyla sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. 14 Mayıs seçiminde okullarda yaşanan yoğunluk ve seçime katılım oranı dikkat çekmişti. Ancak bu seçimde yoğunluğun bir hayli düştüğü gözlemlendi.