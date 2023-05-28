https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-erdoganla-fotografini-paylasti-hayirli-olsun-1071697951.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı: 'Hayırlı olsun'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı: 'Hayırlı olsun'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak 'Hayırlı olsun' dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

ibrahim kalın

ak parti

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir mesaj paylaştı.Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Kalın "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, ak parti