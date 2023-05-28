https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-erdoganla-fotografini-paylasti-hayirli-olsun-1071697951.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı: 'Hayırlı olsun'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı: 'Hayırlı olsun'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak 'Hayırlı olsun' dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T20:02+0300
2023-05-28T20:02+0300
2023-05-28T20:14+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ibrahim kalın
ak parti
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir mesaj paylaştı.Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Kalın "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, ak parti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı: 'Hayırlı olsun'
20:02 28.05.2023 (güncellendi: 20:14 28.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak 'Hayırlı olsun' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir mesaj paylaştı.
Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Kalın "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.