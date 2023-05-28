https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi 2023: 'Yayın yasağı 18:15 itibarıyla kalkıyor'

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi 2023: 'Yayın yasağı 18:15 itibarıyla kalkıyor'

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:14+0300

2023-05-28T17:14+0300

2023-05-28T18:14+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

ahmet yener

ysk

yayın yasağı

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Türkiye, 2. kez bugün (28 Mayıs) sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasının ardından açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı, "Bugün yapılan seçimin ikinci turu oy verme süreci sona erdi. Kurumumuza yansıyan olumsuz durum söz konusu olmadı. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili kurullara gönderilmiştir. Seçmenlerimize, adaylarımıza, temsilcilere, partilere, YSK'nın üyelerine, personelimize, sandıklarda görevlilere teşekkür ederiz" dedi.Ahmet Yener, yaptığı ikinci basın toplantısında "Yayın yasağı 18:15 itibarıyla kalkıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-secimi-ikinci-tur-oylamasi-sandiklar-kapandi-oy-sayim-islemi-basladi-1071688506.html

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yayın yasağı kaldırıldı mı? yayın yasağı ne zaman kaldırılacak? ysk yayın yasağını kaldırdı mı?