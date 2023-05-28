https://sputniknews.com.tr/20230528/chpli-oztrak-sonuclar-kesinlesinceye-kadar-kimse-bir-oldu-bitti-yaratmasin-1071690892.html

CHP'li Öztrak: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın

CHP'li Öztrak: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın" dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:36+0300

2023-05-28T17:36+0300

2023-05-28T17:42+0300

2023 türkiye seçimleri

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanı

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071508282_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fffceb58b0afd1f17c80b32c1654a.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak oy verme işleminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/erdogan-sonuclar-kesinlesinceye-kadar-tum-kardeslerimi-sandiklara-sahip-cikmaya-davet-ediyorum-1071689669.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, seçim