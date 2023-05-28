https://sputniknews.com.tr/20230528/chpli-oztrak-sonuclar-kesinlesinceye-kadar-kimse-bir-oldu-bitti-yaratmasin-1071690892.html
CHP'li Öztrak: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın
CHP'li Öztrak: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın" dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:36+0300
2023-05-28T17:36+0300
2023-05-28T17:42+0300
2023 türkiye seçimleri
faik öztrak
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı
seçim
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak oy verme işleminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/erdogan-sonuclar-kesinlesinceye-kadar-tum-kardeslerimi-sandiklara-sahip-cikmaya-davet-ediyorum-1071689669.html
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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, seçim
faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, seçim
CHP'li Öztrak: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın
17:36 28.05.2023 (güncellendi: 17:42 28.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak oy verme işleminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Sonuçlar bu akşam hızla belli olacak. Sayım sırasındaki usulsüzlükleri engelleyeceksiniz. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz. Görevinizin başından ayrılmayınız. Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın.