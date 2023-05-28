https://sputniknews.com.tr/20230528/cem-yilmaz-oyunu-kullandi-1071672732.html

Cem Yılmaz oyunu kullandı: Fotoğraf çekildiği gençlerden 100 lira istedi

Cem Yılmaz oyunu kullandı: Fotoğraf çekildiği gençlerden 100 lira istedi

Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T09:26+0300

2023-05-28T09:26+0300

2023-05-28T09:39+0300

cem yılmaz

komedyen

oy kullanma

2023 türkiye seçimleri

sandık

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Komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile komedyen arasında güldüren diyaloglar yaşandı.Oyunu kullanan Yılmaz, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelenlerle fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-ikinci-tur-icin-sandik-basinda-1071671909.html

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cem yılmaz oyunu kullandı mı?