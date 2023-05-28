https://sputniknews.com.tr/20230528/cem-yilmaz-oyunu-kullandi-1071672732.html
Cem Yılmaz oyunu kullandı: Fotoğraf çekildiği gençlerden 100 lira istedi
Cem Yılmaz oyunu kullandı: Fotoğraf çekildiği gençlerden 100 lira istedi
Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T09:26+0300
2023-05-28T09:26+0300
2023-05-28T09:39+0300
cem yılmaz
komedyen
oy kullanma
2023 türkiye seçimleri
sandık
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Komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile komedyen arasında güldüren diyaloglar yaşandı.Oyunu kullanan Yılmaz, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelenlerle fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-ikinci-tur-icin-sandik-basinda-1071671909.html
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cem yılmaz oyunu kullandı mı?
cem yılmaz oyunu kullandı mı?
Cem Yılmaz oyunu kullandı: Fotoğraf çekildiği gençlerden 100 lira istedi
09:26 28.05.2023 (güncellendi: 09:39 28.05.2023) Abone ol
Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı.
Komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile komedyen arasında güldüren diyaloglar yaşandı.
Oyunu kullanan Yılmaz, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelenlerle fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.