https://sputniknews.com.tr/20230528/belarus-taktik-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasi-batiyi-caydirmaya-yonelik-bir-adimdir-1071709265.html
Belarus: Taktik nükleer silahların konuşlandırılması Batı'yı caydırmaya yönelik bir adımdır
Belarus: Taktik nükleer silahların konuşlandırılması Batı'yı caydırmaya yönelik bir adımdır
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Volfoviç, ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Batı'yı caydırmaya yönelik zorunlu bir adım olduğunu... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T23:54+0300
2023-05-28T23:54+0300
2023-05-28T23:55+0300
ukrayna krizi
belarus
taktik
nükleer silah
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Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, ONT televizyonuna demecinde ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Batı'yı caydırmaya ve en son kırmızı çizgiyi aşmamasını sağlamaya yönelik zorunlu bir adım olduğunu söyledi.Korgeneral Volfoviç, şu anda başta Polonya olmak üzere Belarus'un komşu ülkelerde olup bitenlerin, saldırgan bir silahlı gücün oluşumuna işaret ettiğine dikkat çekerek, “Askeri açıdan stratejik caydırıcılığın unsurlarından biri, elbette nükleer silahlardır. Batı, Belarus’a farklı bir seçenek bırakmadı” diye konuştu.1990'larda Belarus’tan nükleer silahların çekilmesi sırasında Batılı ülkelerin yaptırım uygulanmayacağına dair garanti verdiğini, ancak bugün tüm vaatlerin ihlal edildiğini hatırlatan Volfoviç, “Batı'daki politikacıların kafalarında bir parça akıl kaldıysa, tabii ki bu kırmızı çizgiyi geçmeyecekler. Zira taktik nükleer silahların kullanılması dahi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak. Bu, ülkemizi korumak için aşırı, fakat haklı bir adım olacak” vurgusunu yaptı.Belarus'un teorik olarak Batılı komşularının yaptığı gibi ekonomisini askerileştirme yoluna gidebileceğini, ancak böyle bir senaryodan kaçınmak istediğini kaydeden Volfoviç, “Bu, Belarus halkının refahı üzerinde büyük bir yük olacak” dedi ve ekledi:“Başkasının bir şeyine ihtiyacımız yok, ama kendimize ait olanı da asla vermeyiz.”
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belarus, taktik, nükleer silah
belarus, taktik, nükleer silah
Belarus: Taktik nükleer silahların konuşlandırılması Batı'yı caydırmaya yönelik bir adımdır
23:54 28.05.2023 (güncellendi: 23:55 28.05.2023) Abone ol
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Volfoviç, ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Batı'yı caydırmaya yönelik zorunlu bir adım olduğunu belirtti.
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, ONT televizyonuna demecinde ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Batı'yı caydırmaya ve en son kırmızı çizgiyi aşmamasını sağlamaya yönelik zorunlu bir adım olduğunu söyledi.
Korgeneral Volfoviç, şu anda başta Polonya olmak üzere Belarus'un komşu ülkelerde olup bitenlerin, saldırgan bir silahlı gücün oluşumuna işaret ettiğine dikkat çekerek, “Askeri açıdan stratejik caydırıcılığın unsurlarından biri, elbette nükleer silahlardır. Batı, Belarus’a farklı bir seçenek bırakmadı” diye konuştu.
1990'larda Belarus’tan nükleer silahların çekilmesi sırasında Batılı ülkelerin yaptırım uygulanmayacağına dair garanti verdiğini, ancak bugün tüm vaatlerin ihlal edildiğini hatırlatan Volfoviç, “Batı'daki politikacıların kafalarında bir parça akıl kaldıysa, tabii ki bu kırmızı çizgiyi geçmeyecekler. Zira taktik nükleer silahların kullanılması dahi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak. Bu, ülkemizi korumak için aşırı, fakat haklı bir adım olacak” vurgusunu yaptı.
Belarus'un teorik olarak Batılı komşularının yaptığı gibi ekonomisini askerileştirme yoluna gidebileceğini, ancak böyle bir senaryodan kaçınmak istediğini kaydeden Volfoviç, “Bu, Belarus halkının refahı üzerinde büyük bir yük olacak” dedi ve ekledi:
“Başkasının bir şeyine ihtiyacımız yok, ama kendimize ait olanı da asla vermeyiz.”