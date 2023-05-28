https://sputniknews.com.tr/20230528/belarus-taktik-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasi-batiyi-caydirmaya-yonelik-bir-adimdir-1071709265.html

Belarus: Taktik nükleer silahların konuşlandırılması Batı'yı caydırmaya yönelik bir adımdır

Belarus: Taktik nükleer silahların konuşlandırılması Batı'yı caydırmaya yönelik bir adımdır

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Volfoviç, ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Batı'yı caydırmaya yönelik zorunlu bir adım olduğunu... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T23:54+0300

2023-05-28T23:54+0300

2023-05-28T23:55+0300

ukrayna krizi

belarus

taktik

nükleer silah

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Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, ONT televizyonuna demecinde ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Batı'yı caydırmaya ve en son kırmızı çizgiyi aşmamasını sağlamaya yönelik zorunlu bir adım olduğunu söyledi.Korgeneral Volfoviç, şu anda başta Polonya olmak üzere Belarus'un komşu ülkelerde olup bitenlerin, saldırgan bir silahlı gücün oluşumuna işaret ettiğine dikkat çekerek, “Askeri açıdan stratejik caydırıcılığın unsurlarından biri, elbette nükleer silahlardır. Batı, Belarus’a farklı bir seçenek bırakmadı” diye konuştu.1990'larda Belarus’tan nükleer silahların çekilmesi sırasında Batılı ülkelerin yaptırım uygulanmayacağına dair garanti verdiğini, ancak bugün tüm vaatlerin ihlal edildiğini hatırlatan Volfoviç, “Batı'daki politikacıların kafalarında bir parça akıl kaldıysa, tabii ki bu kırmızı çizgiyi geçmeyecekler. Zira taktik nükleer silahların kullanılması dahi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak. Bu, ülkemizi korumak için aşırı, fakat haklı bir adım olacak” vurgusunu yaptı.Belarus'un teorik olarak Batılı komşularının yaptığı gibi ekonomisini askerileştirme yoluna gidebileceğini, ancak böyle bir senaryodan kaçınmak istediğini kaydeden Volfoviç, “Bu, Belarus halkının refahı üzerinde büyük bir yük olacak” dedi ve ekledi:“Başkasının bir şeyine ihtiyacımız yok, ama kendimize ait olanı da asla vermeyiz.”

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