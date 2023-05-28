https://sputniknews.com.tr/20230528/bati-medyasi-macaristan-ve-yunanistan-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketini-engelledi-1071661941.html
Batı basını: Macaristan ve Yunanistan, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini engelledi
Batı basını: Macaristan ve Yunanistan, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini engelledi
Politico gazetesi, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 11. yaptırım paketini engelleme konusunda Macaristan'a destek verdiğini... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T00:22+0300
2023-05-28T00:22+0300
2023-05-28T00:23+0300
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politico
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Gazetenin isimlerini açıklamayan Avrupalı diplomatlara atıfla yayınladığı habere göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya uygulamayı planladığı 11. yaptırım paketini engelleme konusunda Macaristan'a destek verdi.Politico’ya konuşan beş Avrupalı diplomat, yeni kısıtlamaların birkaç Yunan şirketine yönelik yaptırımları da içerdiğini anlattı. Habere göre Yunan makamları, AB’nin Rusya’ya karşı 11. yaptırım paketini onaylamadan önce Ukraynalı yetkililerin bazı Yunan şirketlerini oluşturulan ‘savaş sponsorları’ listesinden çıkarmalarını istiyor.Habere göre Kiev, söz konusu firmalar Moskova'ya uygulanan kısıtlamaları ihlal etmedikleri için onları asılsız olarak ‘savaşa sponsorluk yapmakla’ suçladı.Gazete, Yunanistan ve Macaristan’ın yeni yaptırım paketinin onaylanmasını kendi firmalarının Ukrayna’nın listesinden çıkarılması şartına bağlıyor. Makalede ayrıca AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu konudaki görüş ayrılıklarını çözme sözü verdiğine de dikkat çekildi.
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politico, yunanistan, avrupa birliği, avrupa, rusya, josep borrell
politico, yunanistan, avrupa birliği, avrupa, rusya, josep borrell
Batı basını: Macaristan ve Yunanistan, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini engelledi
00:22 28.05.2023 (güncellendi: 00:23 28.05.2023) Abone ol
Politico gazetesi, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 11. yaptırım paketini engelleme konusunda Macaristan'a destek verdiğini yazdı.
Gazetenin isimlerini açıklamayan Avrupalı diplomatlara atıfla yayınladığı habere göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya uygulamayı planladığı 11. yaptırım paketini engelleme konusunda Macaristan'a destek verdi.
Politico’ya konuşan beş Avrupalı diplomat, yeni kısıtlamaların birkaç Yunan şirketine yönelik yaptırımları da içerdiğini anlattı. Habere göre Yunan makamları, AB’nin Rusya’ya karşı 11. yaptırım paketini onaylamadan önce Ukraynalı yetkililerin bazı Yunan şirketlerini oluşturulan ‘savaş sponsorları’ listesinden çıkarmalarını istiyor.
Habere göre Kiev, söz konusu firmalar Moskova'ya uygulanan kısıtlamaları ihlal etmedikleri için onları asılsız olarak ‘savaşa sponsorluk yapmakla’ suçladı.
Gazete, Yunanistan ve Macaristan’ın yeni yaptırım paketinin onaylanmasını kendi firmalarının Ukrayna’nın listesinden çıkarılması şartına bağlıyor. Makalede ayrıca AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu konudaki görüş ayrılıklarını çözme sözü verdiğine de dikkat çekildi.