https://sputniknews.com.tr/20230528/bati-medyasi-macaristan-ve-yunanistan-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketini-engelledi-1071661941.html

Batı basını: Macaristan ve Yunanistan, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini engelledi

Batı basını: Macaristan ve Yunanistan, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini engelledi

Politico gazetesi, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 11. yaptırım paketini engelleme konusunda Macaristan'a destek verdiğini... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T00:22+0300

2023-05-28T00:22+0300

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josep borrell

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Gazetenin isimlerini açıklamayan Avrupalı diplomatlara atıfla yayınladığı habere göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya uygulamayı planladığı 11. yaptırım paketini engelleme konusunda Macaristan'a destek verdi.Politico’ya konuşan beş Avrupalı diplomat, yeni kısıtlamaların birkaç Yunan şirketine yönelik yaptırımları da içerdiğini anlattı. Habere göre Yunan makamları, AB’nin Rusya’ya karşı 11. yaptırım paketini onaylamadan önce Ukraynalı yetkililerin bazı Yunan şirketlerini oluşturulan ‘savaş sponsorları’ listesinden çıkarmalarını istiyor.Habere göre Kiev, söz konusu firmalar Moskova'ya uygulanan kısıtlamaları ihlal etmedikleri için onları asılsız olarak ‘savaşa sponsorluk yapmakla’ suçladı.Gazete, Yunanistan ve Macaristan’ın yeni yaptırım paketinin onaylanmasını kendi firmalarının Ukrayna’nın listesinden çıkarılması şartına bağlıyor. Makalede ayrıca AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu konudaki görüş ayrılıklarını çözme sözü verdiğine de dikkat çekildi.

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