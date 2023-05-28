Barajdaki su yüzeyinin siyah renge bürünmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

© İHA 11 bin 187 hektarlık tarımsal alana sulama hizmeti veren Boğazköy Barajı'ndaki görüntüler üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.