https://sputniknews.com.tr/20230528/bahceliden-cumhurbaskani-seciminin-ikinci-turuna-dair-ilk-degerlendirme-1071701062.html
MHP lideri Bahçeli: Sonuca herkes saygı duymalıdır
MHP lideri Bahçeli: Sonuca herkes saygı duymalıdır
MHP lideri Bahçeli, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna dair değerlendirmelerde bulundu ve Erdoğan'ı kutladı. Bahçeli "Sonuca herkes saygı duymalıdır" dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T20:59+0300
2023-05-28T20:59+0300
2023-05-28T21:17+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ikinci tur
recep tayyip erdoğan
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Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ikinci tur, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ikinci tur, recep tayyip erdoğan
MHP lideri Bahçeli: Sonuca herkes saygı duymalıdır
20:59 28.05.2023 (güncellendi: 21:17 28.05.2023) Abone ol
MHP lideri Bahçeli, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna dair değerlendirmelerde bulundu ve Erdoğan'ı kutladı. Bahçeli "Sonuca herkes saygı duymalıdır" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
Sonuca herkes saygı duymalıdır.
Emperyalizmin karanlık senaryoları, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarlarının rezillikleri, sahte uzmanların ezberleri, bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları milletimizin gözü önünde sahnelendi.
13. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kutluyor, Allah bahtını açık etsin diyorum.
Kaybeden kötülerdir. 28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı seçimi, ülkemize hayırlı uğurlu olsun.