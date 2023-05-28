https://sputniknews.com.tr/20230528/antalya-2023-secim-sonuclari-sandiklar-kapandi-ilk-sonuclar-geliyor-1071692197.html

Antalya 2023 seçim sonuçları: Sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geliyor

Antalya 2023 seçim sonuçları: Sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geliyor

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların açılmasıyla beraber Antalya’dan hangi... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:56+0300

2023-05-28T17:56+0300

2023-05-28T18:44+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanlığı

antalya

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek üzere 2. kez sandıklara gitti. Turizm sektörü açısından önemli bir yere sahip olan Antalya’da YSK’nın son açıkladığı verilere göre, 1 milyon 905 bin 525 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimini’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 890 bin 202 oy alırken, 667 bin 719 seçmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. Kılıçdaroğlu 1. turu önde tamamlamıştı. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından Antalya’ya ilişkin tüm gelişmeler şöyle:Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, Antalya'da sandıkların yüzde 46.48'i açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.85 iken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.15.

https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-2-tur-secimi-istanbul-2023-secim-sonuclarinda-son-durum-1071691766.html

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