https://sputniknews.com.tr/20230528/ak-partili-celik-turkiye-bir-kere-daha-buyuk-bir-demokrasi-sinavini-butun-gucunu-gostererek-veriyor-1071684127.html

AK Partili Çelik: Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor

AK Partili Çelik: Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketimizde huzur içerisinde, güven içerisinde demokrasimizin gücünü göstererek bir kere daha... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T15:16+0300

2023-05-28T15:16+0300

2023-05-28T15:16+0300

2023 türkiye seçimleri

ömer çelik

seçim

oy

ak parti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 5 yıl okuduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'nda ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı.Daha sonra okulun bahçesinde açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:"Memleketimizde huzur içerisinde, güven içerisinde demokrasimizin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gidiyoruz. Gezdiğimiz okullarda huzurlu bir biçimde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Sandık başlarında görevlilerimiz tam olarak bulunuyor. Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor. Tabii ikinci tur seçimler Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmaması yönünde hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız. Nasıl ki ilk turda bütün dünyaya katılım oranıyla demokrasimizin gücünü, huzur ve güven içerisinde ve güvenilir seçimler yapabildiğimizi gösterdik. Bu ülkemizin en büyük zenginliğidir, en büyük kazanımıdır. Şimdi de aynı şekilde huzur ve güven içerisinde güvenilir bir ortamda, güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir. Netice bütün memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Sandıklara sahip çıkmaya, sandığa gitme şu anda sandıklar kapanana kadar en önemli önceliğimiz. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve demokrasimize güç vermeye davet ediyoruz. Hayırlı olsun."

https://sputniknews.com.tr/20230528/binali-yildirimdan-kabinden-gec-cikan-esine-ne-oldu-karar-veremedin-mi-1071683346.html

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ömer çelik, seçim, oy, ak parti