https://sputniknews.com.tr/20230528/ak-partili-celik-turkiye-bir-kere-daha-buyuk-bir-demokrasi-sinavini-butun-gucunu-gostererek-veriyor-1071684127.html
AK Partili Çelik: Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor
AK Partili Çelik: Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketimizde huzur içerisinde, güven içerisinde demokrasimizin gücünü göstererek bir kere daha... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T15:16+0300
2023-05-28T15:16+0300
2023-05-28T15:16+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
seçim
oy
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071684227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f04101a30aff4b047877fb52e2b88ff4.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 5 yıl okuduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'nda ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı.Daha sonra okulun bahçesinde açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:"Memleketimizde huzur içerisinde, güven içerisinde demokrasimizin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gidiyoruz. Gezdiğimiz okullarda huzurlu bir biçimde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Sandık başlarında görevlilerimiz tam olarak bulunuyor. Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor. Tabii ikinci tur seçimler Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmaması yönünde hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız. Nasıl ki ilk turda bütün dünyaya katılım oranıyla demokrasimizin gücünü, huzur ve güven içerisinde ve güvenilir seçimler yapabildiğimizi gösterdik. Bu ülkemizin en büyük zenginliğidir, en büyük kazanımıdır. Şimdi de aynı şekilde huzur ve güven içerisinde güvenilir bir ortamda, güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir. Netice bütün memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Sandıklara sahip çıkmaya, sandığa gitme şu anda sandıklar kapanana kadar en önemli önceliğimiz. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve demokrasimize güç vermeye davet ediyoruz. Hayırlı olsun."
https://sputniknews.com.tr/20230528/binali-yildirimdan-kabinden-gec-cikan-esine-ne-oldu-karar-veremedin-mi-1071683346.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071684227_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d23488f2a0e8a5c46b2d778a4eccd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, seçim, oy, ak parti
ömer çelik, seçim, oy, ak parti
AK Partili Çelik: Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketimizde huzur içerisinde, güven içerisinde demokrasimizin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gidiyoruz. Gezdiğimiz okullarda huzurlu bir biçimde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 5 yıl okuduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'nda ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı.
Daha sonra okulun bahçesinde açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Memleketimizde huzur içerisinde, güven içerisinde demokrasimizin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gidiyoruz. Gezdiğimiz okullarda huzurlu bir biçimde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Sandık başlarında görevlilerimiz tam olarak bulunuyor. Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor.
Tabii ikinci tur seçimler Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmaması yönünde hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız. Nasıl ki ilk turda bütün dünyaya katılım oranıyla demokrasimizin gücünü, huzur ve güven içerisinde ve güvenilir seçimler yapabildiğimizi gösterdik. Bu ülkemizin en büyük zenginliğidir, en büyük kazanımıdır. Şimdi de aynı şekilde huzur ve güven içerisinde güvenilir bir ortamda, güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir.
Netice bütün memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Sandıklara sahip çıkmaya, sandığa gitme şu anda sandıklar kapanana kadar en önemli önceliğimiz. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve demokrasimize güç vermeye davet ediyoruz. Hayırlı olsun."