https://sputniknews.com.tr/20230528/adanali-orumcek-adam-cumhurbaskanligi-secimi-icin-oyunu-kullandi-1071680618.html
Adanalı Örümcek Adam, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı
Adanalı Örümcek Adam, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı
Adana’da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T13:24+0300
2023-05-28T13:24+0300
2023-05-28T13:27+0300
cumhurbaşkanlığı seçimi
2023 türkiye seçimleri
örümcek adam
oy kullanma
adana
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana’da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi. Okula gelenler Can Şaşkın’a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.Oyunu kullanan Can Şaşkın, "Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/osmanli-donemi-kiyafetler-giyip-papaganiyla-oy-kullandi-ecdadimizi-cok-sevdigim-icin-boyle-geldim-1071676644.html
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cumhurbaşkanlığı seçimi, örümcek adam, oy kullanma, adana
cumhurbaşkanlığı seçimi, örümcek adam, oy kullanma, adana
Adanalı Örümcek Adam, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı
13:24 28.05.2023 (güncellendi: 13:27 28.05.2023) Abone ol
Adana’da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana’da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi. Okula gelenler Can Şaşkın’a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.
Oyunu kullanan Can Şaşkın, "Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim” dedi.