https://sputniknews.com.tr/20230528/adana-2023-secim-sonuclari-sandiklar-kapandi-sayim-basladi-1071692107.html
Adana 2023 seçim sonuçları
Adana 2023 seçim sonuçları
Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için ikinci turda da sandık başına gitti. Adana'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:27+0300
2023-05-28T18:27+0300
2023-05-28T18:54+0300
2023 türkiye seçimleri
adana
seçim
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy sayım işlemi başladı. Sandıkların kapanmasının ardından Adana'dan gelen ilk sonuçlar şu şekilde:Adana'da sandıkların yüzde 63.97'si açıldı: Kılıçdaroğlu: yüzde 52.08Erdoğan: yüzde 47.92
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seçim sonuçları, adana'da kim çıktı, adana seçim sonuçları 2018, adana seçim sonuçları 2023, adana seçim 2. tur
seçim sonuçları, adana'da kim çıktı, adana seçim sonuçları 2018, adana seçim sonuçları 2023, adana seçim 2. tur
Adana 2023 seçim sonuçları
18:27 28.05.2023 (güncellendi: 18:54 28.05.2023) Abone ol
Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için ikinci turda da sandık başına gitti. Adana'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy sayım işlemi başladı. Sandıkların kapanmasının ardından Adana'dan gelen ilk sonuçlar şu şekilde:
Adana'da sandıkların yüzde 63.97'si açıldı:
Kılıçdaroğlu: yüzde 52.08