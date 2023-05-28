https://sputniknews.com.tr/20230528/adana-2023-secim-sonuclari-sandiklar-kapandi-sayim-basladi-1071692107.html

Adana 2023 seçim sonuçları

Adana 2023 seçim sonuçları

Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için ikinci turda da sandık başına gitti. Adana'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

adana

seçim

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy sayım işlemi başladı. Sandıkların kapanmasının ardından Adana'dan gelen ilk sonuçlar şu şekilde:Adana'da sandıkların yüzde 63.97'si açıldı: Kılıçdaroğlu: yüzde 52.08Erdoğan: yüzde 47.92

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