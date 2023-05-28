ABD'de Teksas Temsilciler Meclisi, eyalet Başsavcısı Ken Paxton'ın ihracına karar verdi
© AP Photo / Tony GutierrezIn this June 28, 2020 file photo, Texas' Attorney General Ken Paxton waits on the flight line for the arrival of Vice President Mike Pence at Love Field in Dallas. The mass exodus of Paxton's top staff over accusations of bribery against their former boss has left the Republicans seeking $43 million in public funds to replace some of them with outside lawyers to lead a high-profile antitrust lawsuit against Google.
© AP Photo / Tony Gutierrez
ABD'nin Teksas eyaletinin Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, rüşvet, soruşturmalara müdahale, kamu güveninin kötüye kullanılması gibi suçlamaların yöneltildiği Teksas Başsavcısı Ken Paxton'un görevinden ihraç edilmesini oyladı.
Teksas Temsilciler Meclisi milletvekilleri, rüşvet, soruşturmalara müdahale ve kamu güveninin kötüye kullanılması gibi 20 farklı suçlamanın yöneltildiği, eyaletin adalet işlerinden sorumlu en yetkili ismi Paxton'un azledilmesine karar verdi.
Karar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu meclisten 23 "hayır" oyuna karşı 121 "evet" oyuyla geçti.
Eyalet yasalarına göre, eyalet senatosunun hakkındaki suçlamalarla ilgili nihai kararı sonuçlanana kadar Paxton, görevinden uzaklaştırılmış oldu.
Paxton'un ihraç edilmesi için eyalet senatosundaki milletvekillerinin üçte ikisinin onayı gerekiyor.
Paxton'dan karara tepki
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Paxton, "hukuk ve etik dışı ve son derece adaletsiz" şeklinde tanımladığı karara tepki gösterdi.
Paxton, kararın "siyasi motivasyonlu" olduğunu savunarak, Teksas Temsilciler Meclis Başkanı Dade Phelan'ı suçladı.
"Sınırlarımızı güçlendirecek, seçimlerimizi koruyacak ya da Çin Komünist Partisi'nin Teksas topraklarını satın almasını engelleyecek kritik yasalar çıkarmak yerine, yasama oturumunun son günlerini beni karalayarak geçirmeyi seçtiler" diyen Paxton, Demokratlar ve "liberal Cumhuriyetçilere" de yüklendi.
I am beyond grateful to have the support of millions of Texans who recognize that what we just witnessed is illegal, unethical, and profoundly unjust. I look forward to a quick resolution in the Texas Senate, where I have full confidence the process will be fair and just. pic.twitter.com/fEiAroA2DW— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) May 27, 2023
Paxton, Teksas Senatosu'ndan "adil bir kararın" çıkacağına güvendiğini aktardı.
Başsavcı Paxton'a yöneltilen suçlamaların çoğu gayrimenkul yatırımcısı Nate Paul'la olan ilişkisiyle ilgili. Paul'ün, geçmiş yıllarda Paxton'ın kampanyasına yaptığı bağışıyla ilgili FBI'ın yürüttüğü bir soruşturmaya, Başsavcı'nın müdahale etmesini istediği öne sürülüyor.
Bunun üzerine Paxton'ın da Paul lehine soruşturmaya müdahil olmaya çalıştığı iddia ediliyor.