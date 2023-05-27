https://sputniknews.com.tr/20230527/yokten-vakif-universitelerine-zam-uyarisi-1071646276.html
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
YÖK, vakıf üniversitelerini eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T13:33+0300
2023-05-27T13:33+0300
2023-05-27T14:11+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
üniversite
zam
uyarı
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Yükseköğretim Kurulu tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen “Eğitim ve Öğretim Ücreti” konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi.Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli Heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, zam, uyarı
yök, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, zam, uyarı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
13:33 27.05.2023 (güncellendi: 14:11 27.05.2023) Abone ol
YÖK, vakıf üniversitelerini eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.
Yükseköğretim Kurulu tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen “Eğitim ve Öğretim Ücreti” konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli Heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.