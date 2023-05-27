https://sputniknews.com.tr/20230527/yokten-vakif-universitelerine-zam-uyarisi-1071646276.html

YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı

YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı

YÖK, vakıf üniversitelerini eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T13:33+0300

2023-05-27T13:33+0300

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türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

üniversite

zam

uyarı

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Yükseköğretim Kurulu tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen “Eğitim ve Öğretim Ücreti” konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi.Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli Heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, zam, uyarı