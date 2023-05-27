https://sputniknews.com.tr/20230527/sudan-savunma-bakanligi-emekli-askeri-personeli-silahlanmaya-cagirdi-1071637429.html

Sudan Savunma Bakanlığı, emekli askeri personeli silahlanmaya çağırdı

Sudan Savunma Bakanlığı, emekli askeri personeli silahlanmaya çağırdı

- Sudan Savunma Bakanlığı, nisan ortasından bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü ülkedeki emekli ordu... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T01:16+0300

2023-05-27T01:16+0300

2023-05-27T01:16+0300

dünya

sudan savunma bakanlığı

afrika

sudan

yasin ibrahim

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Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsyancı güçler (HDK), insani ateşkesi ihlal etmeye ve bazı kurumlara saldırmaya devam ediyor" dedi.HDK'yi devlete yakın bazı sembol şahısları aşağılamak ve emekli ordu mensuplarını alıkoymakla suçlayan İbrahim, "Ordudan emekli olan tüm subaylar, astsubaylar ve erlere ve eli silah tutan herkese kendilerini, ailelerini, komşularını ve namuslarını korumak için silahlanmak üzere en yakın askeri merkeze yönelmeleri çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Sudan Komünist Partisi de HDK’nin başkentin Hartum 2 semtindeki parti genel merkezine dün baskın düzenlediğini belirterek, bazı eşyanın yağmalandığını, merkezde ciddi hasar meydana geldiğini kaydetti.Sudan'da taraflar, 22 Mayıs'ta bir haftalık insani ateşkes ilan etmişti.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaOrdu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini talep ederken HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.HDK, 2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.

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sudan savunma bakanlığı, afrika, sudan, yasin ibrahim