https://sputniknews.com.tr/20230527/seyma-subasi-japonyada-depreme-yakalandi-2-dakika-once-haber-verdiler-bu-nasil-bir-ulke-ya-1071647557.html

Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı: 2 dakika önce haber verdiler, bu nasıl bir ülke ya?

Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı: 2 dakika önce haber verdiler, bu nasıl bir ülke ya?

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Mohammed Alsaloussi ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T15:06+0300

2023-05-27T15:06+0300

2023-05-27T15:09+0300

yaşam

japonya

şeyma subaşı

deprem

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Geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, Japonya'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü çift, bugün depreme yakalandı.Haber Global'in aktardığına göre Japonya'da meydana gelen 6.1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20210607/seyma-subasi-adina-kripto-para-cikartildi-1044674370.html

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