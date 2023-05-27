https://sputniknews.com.tr/20230527/seyma-subasi-japonyada-depreme-yakalandi-2-dakika-once-haber-verdiler-bu-nasil-bir-ulke-ya-1071647557.html
Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı: 2 dakika önce haber verdiler, bu nasıl bir ülke ya?
Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı: 2 dakika önce haber verdiler, bu nasıl bir ülke ya?
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Mohammed Alsaloussi ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T15:06+0300
2023-05-27T15:06+0300
2023-05-27T15:09+0300
yaşam
japonya
şeyma subaşı
deprem
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Geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, Japonya'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü çift, bugün depreme yakalandı.Haber Global'in aktardığına göre Japonya'da meydana gelen 6.1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20210607/seyma-subasi-adina-kripto-para-cikartildi-1044674370.html
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japonya, şeyma subaşı, deprem
japonya, şeyma subaşı, deprem
Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı: 2 dakika önce haber verdiler, bu nasıl bir ülke ya?
15:06 27.05.2023 (güncellendi: 15:09 27.05.2023) Abone ol
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Mohammed Alsaloussi ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından deprem anını paylaşan Subaşı, "2 dakika öncesinden haber verdiler. Bu nasıl ülke ya?" dedi.
Geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, Japonya'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü çift, bugün depreme yakalandı.
Haber Global'in aktardığına
göre Japonya'da meydana gelen 6.1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.
Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:
"6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir sürü şey söylenir de söylemeyeceğim."