https://sputniknews.com.tr/20230527/sabah-yazari-engin-ardic-hayatini-kaybetti-1071641483.html
Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti
Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T10:04+0300
2023-05-27T10:04+0300
2023-05-27T10:04+0300
türkiye
engin ardıç
türkiye
gazeteci
sabah gazetesi
vefat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1b/1071641328_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_41a89c41fdf4b2c3356b7436ded3dbc5.png
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1b/1071641328_110:0:1286:882_1920x0_80_0_0_8b84838328537b23455a788f2f930747.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
engin ardıç, türkiye, gazeteci, sabah gazetesi, vefat
engin ardıç, türkiye, gazeteci, sabah gazetesi, vefat
Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti
Abone ol
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."