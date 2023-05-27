https://sputniknews.com.tr/20230527/rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-1071649417.html

Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 Storm Shadow füzesi ve 12 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T17:00+0300

2023-05-27T17:00+0300

2023-05-27T17:00+0300

ukrayna krizi

rusya hava kuvvetleri

rusya hava savunma kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 2 İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesini düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Hava savunma sistemleri, 2 Storm Shadow uzun menzilli seyir füzesi, HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fıtaltılan 19 füze ve 2 HARM radarsavar füzesini önledi” denildi.Ayrıca, hava savunma sistemlerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 12 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rus güçlerinin 4 bin 353 insansız hava aracı, 429 savaş uçağı ve 235 helikopteri imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

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rusya hava kuvvetleri, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı