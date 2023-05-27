https://sputniknews.com.tr/20230527/resmi-gazetede-yayimlandi-12-ilde-24-yeni-idare-mahkemesi-kuruluyor-1071637734.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruluyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruluyor
Adalet Bakanlığı'nca 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T01:32+0300
2023-05-27T01:32+0300
2023-05-27T01:32+0300
türkiye
resmi gazete
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanlığı'nın, idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, 12 şehirde 24 idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.Buna göre, Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.
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resmi gazete, adalet bakanlığı
resmi gazete, adalet bakanlığı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruluyor
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Adalet Bakanlığı'nca 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.
Adalet Bakanlığı'nın, idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, 12 şehirde 24 idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.
Buna göre, Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.