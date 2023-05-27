https://sputniknews.com.tr/20230527/putinden-gagarin-nisani-kararnamesi-uzay-alaninda-ustun-basarilar-icin-takdim-edilecek-1071654129.html

Putin’den Gagarin Nişanı kararnamesi: Uzay alanında üstün başarılar için takdim edilecek

Putin’den Gagarin Nişanı kararnamesi: Uzay alanında üstün başarılar için takdim edilecek

Rusya lideri Vladimir Putin, uzay alanında üstün başarılara imza atanlara takdim edilmek üzere ‘Gagarin Nişanı’ ödülün düzenlenmesine ilişkin kararname... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T21:14+0300

2023-05-27T21:14+0300

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dünya

vladimir putin

yuriy gagarin

kararname

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzay alanında üstün başarılara imza atanlara takdim edilmek üzere ‘Gagarin Nişanı’ ödülün düzenlenmesine ilişkin kararname imzaladı, belge Rusya Federasyonu’nun resmi belgelerinin yer aldığı internet sitesinde yayınlandı.Kararname metninde, “Rusya Federasyonu'nun devlet ödül sisteminin daha da geliştirilmesi amacı ile Gagarin Nişanı'nın düzenlenmesi” ifadelerine yer verildi.Gagarin Nişanı’nın uzay uçuşunun başarılı bir şekilde icra edilmesi, uzayın keşfi, araştırılması ve kullanılması ile ilgili insanlı uzay uçuşu programları, ayrıca söz konusu programların hayata geçirilmesinde üstün başarılar elde eden Rusya vatandaşlarına takdim edileceğine dikkat çekilen belgede, ödülün ayrıca ‘Rusya Federasyonu'nun savunma ve güvenliğinin çıkarları dahil olmak üzere uzay faaliyetleri alanında devlet politikasının uygulanmasında üstün başarılar için’, ayrıca roket ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için de verilebileceği kaydedildi.Gagarin Nişanı’nın uzay alanında Rusya ile işbirliğine etkin katılımda bulunan yabancı vatandaşlara da takdim edilebileceği ifade edilen yazıda, ulusal uzay gemiciliğinin geliştirilmesindeki yüksek başarılar için işletme ve kuruluş camialarının da ödüllendirilebileceği vurgulandı.

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