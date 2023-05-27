https://sputniknews.com.tr/20230527/putin-rusyanin-kendi-kaderini-tayin-etme-hakki-icin-mucadele-zamani-geldi-1071658935.html
Putin: Rusya'nın kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele zamanı geldi
Putin: Rusya'nın kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele zamanı geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kendi kaderini tayin etme, kendisi olma hakkı için mücadele etme zamanı geldiğini belirtti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T23:37+0300
2023-05-27T23:37+0300
2023-05-27T23:37+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Rusya’nın dört bir yanından genç yetenekleri bir araya getiren Tavrida Yaratıcı Endüstriler Akademisi’nin açılışına video konferans yolu ile katılan Rus lider Putin, yaptığı konuşmada Rusya’nın kendi kaderini tayin etme, kendisi olma hakkı için mücadele etme zamanı geldiğini söyledi.Putin, “Dünya kültür mirasına büyük saygımız var. Ülkemizde onu ‘iptal etme’ girişimlerini hayal etmek bile mümkün değil. Ancak dünyada olup bitenlere baktığımızda, dışarıdan kabaca dayatılan, gelişimin her türlü özgünlüğünü ve orijinalliğini bastıran yönergelere veya standartlara ihtiyacımız olmadığını giderek daha net bir şekilde anlıyoruz. Şu anda bizim kendi kaderimizi tayin etme, kendimiz olma hakkı için mücadele etme zamanıdır” diye konuştu.İnsanları birleştirmeye adanan kültür ve sanatın bugün ‘jeopolitik çatışmanın tam merkez üssünde’ olduğuna dikkat çeken Putin, “Rusya ile ilgisi olan her şeyi ‘iptal etmeye’, onu medeniyetin kazanımlarından silip atmaya çalışıyorlar. Bu kişiler böylelikle her şeyden önce kendilerini cezalandırıyor, halklarını, vatandaşlarını gerçek şaheserlere dokunma fırsatından mahrum ediyor” vurgusunu yaptı.Rus kültürünün ‘merhametin gücünden, karşılıklı saygıdan, en önemli manevi ve ahlaki temellerden bahseden, korunması gereken özel bir değer mesajı’ taşıdığını kaydeden Putin, “Genç, iyi anlamda hırslı, cesur yaratıcı birer insan olan sizlerin sanatta damga vurmayı, yeteneklerinizi maksimuma çıkarabilmeyi, yeni trendler belirlemeyi, kültürümüzün en zengin mirasını tazeleyebilmeyi başaracağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.
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Putin: Rusya'nın kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele zamanı geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kendi kaderini tayin etme, kendisi olma hakkı için mücadele etme zamanı geldiğini belirtti.
Rusya’nın dört bir yanından genç yetenekleri bir araya getiren Tavrida Yaratıcı Endüstriler Akademisi’nin açılışına video konferans yolu ile katılan Rus lider Putin, yaptığı konuşmada Rusya’nın kendi kaderini tayin etme, kendisi olma hakkı için mücadele etme zamanı geldiğini söyledi.
Putin, “Dünya kültür mirasına büyük saygımız var. Ülkemizde onu ‘iptal etme’ girişimlerini hayal etmek bile mümkün değil. Ancak dünyada olup bitenlere baktığımızda, dışarıdan kabaca dayatılan, gelişimin her türlü özgünlüğünü ve orijinalliğini bastıran yönergelere veya standartlara ihtiyacımız olmadığını giderek daha net bir şekilde anlıyoruz. Şu anda bizim kendi kaderimizi tayin etme, kendimiz olma hakkı için mücadele etme zamanıdır” diye konuştu.
İnsanları birleştirmeye adanan kültür ve sanatın bugün ‘jeopolitik çatışmanın tam merkez üssünde’ olduğuna dikkat çeken Putin, “Rusya ile ilgisi olan her şeyi ‘iptal etmeye’, onu medeniyetin kazanımlarından silip atmaya çalışıyorlar. Bu kişiler böylelikle her şeyden önce kendilerini cezalandırıyor, halklarını, vatandaşlarını gerçek şaheserlere dokunma fırsatından mahrum ediyor” vurgusunu yaptı.
Rus kültürünün ‘merhametin gücünden, karşılıklı saygıdan, en önemli manevi ve ahlaki temellerden bahseden, korunması gereken özel bir değer mesajı’ taşıdığını kaydeden Putin, “Genç, iyi anlamda hırslı, cesur yaratıcı birer insan olan sizlerin sanatta damga vurmayı, yeteneklerinizi maksimuma çıkarabilmeyi, yeni trendler belirlemeyi, kültürümüzün en zengin mirasını tazeleyebilmeyi başaracağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.