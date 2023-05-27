https://sputniknews.com.tr/20230527/polonya-basini-ruslar-bati-yaptirimlarina-ragmen-dunyayi-dolasmaya-devam-ediyor-1071646156.html

Polonya basını: Ruslar, Batı yaptırımlarına rağmen dünyayı dolaşmaya devam ediyor

Polonya basını: Ruslar, Batı yaptırımlarına rağmen dünyayı dolaşmaya devam ediyor

Polonya basını, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına rağmen Rusların dünyayı dolaşmaya devam ettiğine dikkat çekti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T13:25+0300

2023-05-27T13:25+0300

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dünya

rusya

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rus turistler

türkiye

polonya

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Polonya’da yayın yapan Radio ZET, Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarının Rus turist gezilerini durdurması gerektirdiğini, ancak kısıtlamaların tatilcileri sadece yön değiştirmeye zorladığını aktardı.2021'de 19.2 milyon olan Rus turist sayısının 2022'de yaklaşık 22.5 milyona ulaştığını belirten radyoya göre, 2023'te rakamlar ‘daha da yüksek olacak’.'Rus turist sayısında en büyük artışın yaşandığı ülkelerden biri Türkiye' Radyo, Rus turist sayısında en büyük artışın Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Maldivler’de kaydedildiğini vurguladı.Türkiye için Rus turistlerin teşvikinin Rusya ile ekonomik bağları dengelemenin bir yolu olduğunu öne süren radyoya göre, dünyanın en büyük Rus enerji tüketicilerinden biri olan ülkenin turizm endüstrisi büyük ölçüde Rusya'dan gelen tatilcilere dayanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221229/turkiye-rus-turistlerin-yeni-yil-kutlamalari-icin-sectigi-en-populer-ulke-1065184006.html

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