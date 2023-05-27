https://sputniknews.com.tr/20230527/polonya-basini-ruslar-bati-yaptirimlarina-ragmen-dunyayi-dolasmaya-devam-ediyor-1071646156.html
Polonya basını: Ruslar, Batı yaptırımlarına rağmen dünyayı dolaşmaya devam ediyor
Polonya basını: Ruslar, Batı yaptırımlarına rağmen dünyayı dolaşmaya devam ediyor
Polonya basını, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına rağmen Rusların dünyayı dolaşmaya devam ettiğine dikkat çekti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T13:25+0300
2023-05-27T13:25+0300
2023-05-27T13:25+0300
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Polonya’da yayın yapan Radio ZET, Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarının Rus turist gezilerini durdurması gerektirdiğini, ancak kısıtlamaların tatilcileri sadece yön değiştirmeye zorladığını aktardı.2021'de 19.2 milyon olan Rus turist sayısının 2022'de yaklaşık 22.5 milyona ulaştığını belirten radyoya göre, 2023'te rakamlar ‘daha da yüksek olacak’.'Rus turist sayısında en büyük artışın yaşandığı ülkelerden biri Türkiye' Radyo, Rus turist sayısında en büyük artışın Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Maldivler’de kaydedildiğini vurguladı.Türkiye için Rus turistlerin teşvikinin Rusya ile ekonomik bağları dengelemenin bir yolu olduğunu öne süren radyoya göre, dünyanın en büyük Rus enerji tüketicilerinden biri olan ülkenin turizm endüstrisi büyük ölçüde Rusya'dan gelen tatilcilere dayanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/turkiye-rus-turistlerin-yeni-yil-kutlamalari-icin-sectigi-en-populer-ulke-1065184006.html
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rusya, rus turist, rus turistler, türkiye, polonya
rusya, rus turist, rus turistler, türkiye, polonya
Polonya basını: Ruslar, Batı yaptırımlarına rağmen dünyayı dolaşmaya devam ediyor
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Polonya basını, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına rağmen Rusların dünyayı dolaşmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Polonya’da yayın yapan Radio ZET, Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarının Rus turist gezilerini durdurması gerektirdiğini, ancak kısıtlamaların tatilcileri sadece yön değiştirmeye zorladığını aktardı.
2021'de 19.2 milyon olan Rus turist sayısının 2022'de yaklaşık 22.5 milyona ulaştığını belirten radyoya göre, 2023'te rakamlar ‘daha da yüksek olacak’.
'Rus turist sayısında en büyük artışın yaşandığı ülkelerden biri Türkiye'
Radyo, Rus turist sayısında en büyük artışın Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Maldivler’de kaydedildiğini vurguladı.
Türkiye için Rus turistlerin teşvikinin Rusya ile ekonomik bağları dengelemenin bir yolu olduğunu öne süren radyoya göre, dünyanın en büyük Rus enerji tüketicilerinden biri olan ülkenin turizm endüstrisi büyük ölçüde Rusya'dan gelen tatilcilere dayanıyor.