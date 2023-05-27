https://sputniknews.com.tr/20230527/pitbull-ile-oklu-kirpi-avlayan-6-kisiye-138-bin-198-lira-para-cezasi--1071659209.html

Pitbull ile oklu kirpi avlayan 6 kişiye 138 bin 198 lira para cezası

Pitbull ile oklu kirpi avlayan 6 kişiye 138 bin 198 lira para cezası

Manisa’nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi iki köpekle oklu kirpi avladığı belirlenen 6 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 138 bin 198... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T23:45+0300

2023-05-27T23:45+0300

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türkiye

pitbull

oklu kirpi

manisa

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Manisa Salihli’ye bağlı Adala Devlet Avlağında İl Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli DKMP Şefliği ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Poyrazdamları Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen koruma-kontrol çalışmalarında, koruma altında olan oklu kirpiyi pitbull ile avlayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 65 bin 400 TL idari para cezası, 1 kişiye 6 bin TL tazminat cezası ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 2 kişiye 66 bin 798 TL para cezası toplamda 138 bin 198 TL ceza uygulandı.Öte yandan avda kullanılan 2 pitbull cinsi köpek ile 1 adet oklu kirpiye İl Şube Müdürlüğü tarafından el konulduğu öğrenildi.

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pitbull, oklu kirpi, manisa