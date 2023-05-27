https://sputniknews.com.tr/20230527/peskov-batinin-ukraynadaki-catismaya-katilimi-artiyor-fakat-harekat-devam-edecek-1071651654.html
Peskov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımı artıyor, fakat harekat devam edecek
Peskov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımı artıyor, fakat harekat devam edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak katılım derecesinin giderek arttığını, fakat Rusya’nın özel askeri... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T19:21+0300
2023-05-27T19:21+0300
2023-05-27T19:35+0300
dmitriy peskov
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
abd
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak katılım derecesinin giderek arttığını söyledi.Zarubin’in Telegram kanalından yayınlanan videoda Peskov, ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin çatışmayı yalnızca uzatabileceğini, ancak ‘durumu temelden değiştiremeyeceğini’ vurguladı ve şöyle devam etti:Aynı zamanda ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki gerginliği tırmandıran sorumsuz eylemlerine işaret eden Peskov, gazetecinin Batı’nın çatışmadaki gerginliği tırmandırmasına ilişkin 'bunun son noktası nerede' şeklindeki sorusuna, “Sınırın nerede olduğunu söylemek zor, bu sınır aslında kolektif Batı ülkelerini sağduyuya yöneltiyor olmalı, ancak ne yazık ki böyle bir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna krizi, abd
dmitriy peskov, rusya, ukrayna krizi, abd
Peskov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımı artıyor, fakat harekat devam edecek
19:21 27.05.2023 (güncellendi: 19:35 27.05.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak katılım derecesinin giderek arttığını, fakat Rusya’nın özel askeri harekatına devam edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak katılım derecesinin giderek arttığını söyledi.
Zarubin’in Telegram kanalından yayınlanan videoda Peskov, ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin çatışmayı yalnızca uzatabileceğini, ancak ‘durumu temelden değiştiremeyeceğini’ vurguladı ve şöyle devam etti:
“Rusya harekata devam edecek ve Rusya, her hâlükârda kendi çıkarlarını sağlayacak ve belirlenen hedeflere ulaşacak.”
Aynı zamanda ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki gerginliği tırmandıran sorumsuz eylemlerine işaret eden Peskov, gazetecinin Batı’nın çatışmadaki gerginliği tırmandırmasına ilişkin 'bunun son noktası nerede' şeklindeki sorusuna, “Sınırın nerede olduğunu söylemek zor, bu sınır aslında kolektif Batı ülkelerini sağduyuya yöneltiyor olmalı, ancak ne yazık ki böyle bir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.