https://sputniknews.com.tr/20230527/peskov-batinin-ukraynadaki-catismaya-katilimi-artiyor-fakat-harekat-devam-edecek-1071651654.html

Peskov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımı artıyor, fakat harekat devam edecek

Peskov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımı artıyor, fakat harekat devam edecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak katılım derecesinin giderek arttığını, fakat Rusya’nın özel askeri... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T19:21+0300

2023-05-27T19:21+0300

2023-05-27T19:35+0300

dmitriy peskov

rusya

ukrayna krizi

ukrayna krizi

abd

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak katılım derecesinin giderek arttığını söyledi.Zarubin’in Telegram kanalından yayınlanan videoda Peskov, ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin çatışmayı yalnızca uzatabileceğini, ancak ‘durumu temelden değiştiremeyeceğini’ vurguladı ve şöyle devam etti:Aynı zamanda ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki gerginliği tırmandıran sorumsuz eylemlerine işaret eden Peskov, gazetecinin Batı’nın çatışmadaki gerginliği tırmandırmasına ilişkin 'bunun son noktası nerede' şeklindeki sorusuna, “Sınırın nerede olduğunu söylemek zor, bu sınır aslında kolektif Batı ülkelerini sağduyuya yöneltiyor olmalı, ancak ne yazık ki böyle bir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.

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dmitriy peskov, rusya, ukrayna krizi, abd