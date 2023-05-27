https://sputniknews.com.tr/20230527/pastaneye-giren-ayi-60-kek-yedikten-sonra-kacti-1071650169.html

Pastaneye giren ayı 60 kek yedikten sonra kaçtı

Pastaneye giren ayı 60 kek yedikten sonra kaçtı

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir pastanenin deposuna giren ayının yaklaşık 60 tane keki yiyip kaçtığı anlar görüntülendi. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

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abd

ayı

pasta

kek

yaşam

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Associated Press'’te yer alan habere göre, ABD'nin Connecticut eyaletinde, siyah bir ayı bir pastanenin deposuna girerek işletme çalışanlarını korkuttu, ardından 60 kek yiyip kaçtı.Olayın Avon kasabasında bir pastanenin deposunda teslimat için yükleme işlemleri yapılırken meydana geldiği bilgisine yer verilen haberde, “Aç bir siyah ayı, Connecticut eyaletindeki bir pastanenin deposuna girdi. Çalışanları korkutan ayı, 60 kek yedi ve kaçtı” ifadeleri kullanıldı.Bir süre sonra çalışanların korna sesleriyle hayvanı korkutmayı başardığı, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı vurgulandı.

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2023

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abd, ayı, pasta, kek