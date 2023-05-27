https://sputniknews.com.tr/20230527/pastaneye-giren-ayi-60-kek-yedikten-sonra-kacti-1071650169.html
Pastaneye giren ayı 60 kek yedikten sonra kaçtı
Pastaneye giren ayı 60 kek yedikten sonra kaçtı
ABD'nin Connecticut eyaletinde bir pastanenin deposuna giren ayının yaklaşık 60 tane keki yiyip kaçtığı anlar görüntülendi. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T18:03+0300
2023-05-27T18:03+0300
2023-05-27T18:03+0300
abd
ayı
pasta
kek
yaşam
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Associated Press'’te yer alan habere göre, ABD'nin Connecticut eyaletinde, siyah bir ayı bir pastanenin deposuna girerek işletme çalışanlarını korkuttu, ardından 60 kek yiyip kaçtı.Olayın Avon kasabasında bir pastanenin deposunda teslimat için yükleme işlemleri yapılırken meydana geldiği bilgisine yer verilen haberde, “Aç bir siyah ayı, Connecticut eyaletindeki bir pastanenin deposuna girdi. Çalışanları korkutan ayı, 60 kek yedi ve kaçtı” ifadeleri kullanıldı.Bir süre sonra çalışanların korna sesleriyle hayvanı korkutmayı başardığı, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı vurgulandı.
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abd, ayı, pasta, kek
Pastaneye giren ayı 60 kek yedikten sonra kaçtı
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ABD'nin Connecticut eyaletinde bir pastanenin deposuna giren ayının yaklaşık 60 tane keki yiyip kaçtığı anlar görüntülendi.
Associated Press'’te yer alan habere göre, ABD'nin Connecticut eyaletinde, siyah bir ayı bir pastanenin deposuna girerek işletme çalışanlarını korkuttu, ardından 60 kek yiyip kaçtı.
Olayın Avon kasabasında bir pastanenin deposunda teslimat için yükleme işlemleri yapılırken meydana geldiği bilgisine yer verilen haberde, “Aç bir siyah ayı, Connecticut eyaletindeki bir pastanenin deposuna girdi. Çalışanları korkutan ayı, 60 kek yedi ve kaçtı” ifadeleri kullanıldı.
Bir süre sonra çalışanların korna sesleriyle hayvanı korkutmayı başardığı, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı vurgulandı.