https://sputniknews.com.tr/20230527/pakistandan-abdye-imf-programinin-tamamlanmasi-guvencesi-1071638610.html

Pakistan'dan ABD'ye IMF programının tamamlanması güvencesi

Pakistan'dan ABD'ye IMF programının tamamlanması güvencesi

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome ile görüşmesinde, henüz ilerleme sağlanamayan Uluslararası Para Fonu... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T04:46+0300

2023-05-27T04:46+0300

2023-05-27T04:46+0300

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anlaşma

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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da bir araya gelen Bakan Dar ile Blome'un görüşmesinde, ABD ile Pakistan arasındaki karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ve ikili ilişkilerin artırılması görüşüldü.Dar, Blome'u gelir ve harcamaların ulusal ve uluslararası finansal yükümlülükleri karşılaması için hükümetin pragmatik planlarıyla ilgili bilgilendirirken henüz ilerleme sağlanamayan IMF programının tamamlanacağı konusunda güvence verdi.Blome ise iki ülkenin iyi ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirterek, İslamabad'ın ekonomik sürdürülebilirlik ve toplumun refahını artırmak için politika ve programlarına olan güvene vurgu yaptı.IMF ile anlaşmaPakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1.17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.Merkez Bankası döviz rezervleri 4.3 milyar dolarPakistan ile IMF arasında 1.17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerde de henüz bir ilerleme kaydedilmedi.IMF, Pakistan'dan vergi matrahının artırılması, ihracat sektörüne yönelik ayrıcalıklara son verilmesi ve enerji fiyatlarının yükseltilmesini talep ediyor.Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankası'nın Çinli iki bankadan şubat ve mart 2023'te gelen kredi destekleri sonrası 4.3 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.Pakistan’ın mayıs ve haziranda vadesi gelen 3.7 milyar dolarlık dış borcu ödemesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230524/eski-pakistan-basbakani-han-8-hazirana-kadar-kefaletle-serbest-birakildi-1071483599.html

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