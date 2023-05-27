https://sputniknews.com.tr/20230527/mke-ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-koca-pfdkye-sevk-edildi-1071638398.html

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ankaragücü

faruk koca

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TFF'den yapılan açıklamada, Koca'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.MKE Ankaragücü'nün de aynı müsabakadaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ankaragücü, faruk koca