https://sputniknews.com.tr/20230527/milli-egitim-bakani-ozer-100-ogrencisi-olan-her-okulda-bir-rehber-ogretmen-olmasi-zorunlu-olacak-1071644419.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dedi 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T12:14+0300
2023-05-27T12:14+0300
2023-05-27T12:14+0300
türkiye
mahmut özer
öğretmen
rehber
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069594448_0:99:1600:999_1920x0_80_0_0_f4fc19cfa4c653d4d59112a86b07777d.jpg
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069594448_70:0:1531:1096_1920x0_80_0_0_37a08d9e28506c7583669fe383bc50b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mahmut özer, öğretmen, rehber
mahmut özer, öğretmen, rehber
Milli Eğitim Bakanı Özer: 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dedi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.