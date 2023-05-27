https://sputniknews.com.tr/20230527/milli-egitim-bakani-ozer-100-ogrencisi-olan-her-okulda-bir-rehber-ogretmen-olmasi-zorunlu-olacak-1071644419.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dedi 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T12:14+0300

2023-05-27T12:14+0300

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türkiye

mahmut özer

öğretmen

rehber

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

türkiye

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mahmut özer, öğretmen, rehber