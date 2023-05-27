https://sputniknews.com.tr/20230527/meral-aksener-helal-oylarinizla-bu-iktidari-degistirmenizi-istiyorum-1071647969.html

Meral Akşener: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum

Meral Akşener: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaretinde konuştu. Akşener, "Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T16:02+0300

2023-05-27T16:02+0300

2023-05-27T16:02+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

seçim

iktidar

oy

sancaktepe

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret etti. Firmanın, atölye bölümünde çalışanlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra beraberindekilerle binayı gezdi. Akşener, ziyareti sırasında çalışanların sorularına da yanıt verdi.Asgari ücret ile ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, "Bizim asgari ücret önerimiz, işverenin sigorta kısmını üstlenmek üzerine. Siz eğer sigortasını devlet ödemiş, devletin ödediği bir asgari ücreti, siz yüksek verebilirsiniz. Verirsiniz ve o insanların aç gezmesine engel olursunuz" İfadelerini kullandı.İhracat hakkındaki soruya da yanıt veren Akşener, "Suriyeli sığınmacılara herkes kızıyor. Ya arkadaş bunları getirenden niye kimse bir şey söylemiyor? 10 milyon Suriyeli, 7 milyon Suriyeli, 6 milyon neyse bir türlü doğru rakam da yok. Hadi ortalama 6 koyalım. Şimdi kızıyorsanız kim getirdi kardeşim? Biz niye Suriye ile kavga ettik? Suriye, İran, Irak şöyle o sınırlara baktığınız zaman 7 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Hanımefendi, buralara satma imkanınız vardı. Satabiliyor musunuz? Mısır'la niye kavga ettik kardeşim biz? Yunanistan'la el sıkıştı işte. Sisi'yle diğeri arasında olan taraftar taraf oldu. Tamam Mursi iyi bir adamdı. Ona saygı duy. Onun canını kurtarmaya çalış. Orada bir sorun yok. Sisi'ye niye sövüyorsun be kardeşim? Söylemeye çalıştığın şey şu; bunların hepsi son derece kolay. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, çaldırmayacaksın bir de aşırı derecede bir israf var, onu da bırakacaksın. Türkiye'nin imkanları iyi" dedi."Yarınki seçimde bunları oylayacaksınız, Kemal Bey'e oy istiyorum. Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum" diye konuşan Akşener, "En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Eğer bu ucube sistem, Mesele Tayyip Bey meselesi değil. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten, yok ediyor. Dolayısıyla bir dahaki seçime bu sefer bu taraftan siniri bozuk bir tayfanın içinden bir başkan seçilecek. Yani hukukun üstünlüğünü konuşamayacağız. Yargının bağımsızlığını, demokrasiyi, sendikayı konuşamayacağız, ücretlerinizi konuşamayacağız. Senin maliyetlerini konuşamayacağız. Onun için bu sistemin değişmesi lazım. Tayyip Bey'i en çok sevenlerin tam tersine bu seçimde, bu sistemin değişmesi için oy vermesi lazım" dedi.

sancaktepe

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meral akşener, seçim, iktidar, oy, sancaktepe