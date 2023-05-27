https://sputniknews.com.tr/20230527/kilicdaroglundan-sifresiz-mac-vaadi-trtde-yayinlanacak-1071646606.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'şifresiz maç' vaadi: TRT'de yayınlanacak
Kılıçdaroğlu'ndan 'şifresiz maç' vaadi: TRT'de yayınlanacak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda maçların artık şifresiz TRT'de yayınlanmasını... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T14:15+0300
2023-05-27T14:15+0300
2023-05-27T14:15+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
trt
maç
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Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, trt, maç
kemal kılıçdaroğlu, trt, maç
Kılıçdaroğlu'ndan 'şifresiz maç' vaadi: TRT'de yayınlanacak
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda maçların artık şifresiz TRT'de yayınlanmasını sağlayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerini kullandı.