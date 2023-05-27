https://sputniknews.com.tr/20230527/kilicdaroglundan-sifresiz-mac-vaadi-trtde-yayinlanacak-1071646606.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'şifresiz maç' vaadi: TRT'de yayınlanacak

Kılıçdaroğlu'ndan 'şifresiz maç' vaadi: TRT'de yayınlanacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda maçların artık şifresiz TRT'de yayınlanmasını... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T14:15+0300

2023-05-27T14:15+0300

2023-05-27T14:15+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

trt

maç

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Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerini kullandı.

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, trt, maç