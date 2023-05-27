https://sputniknews.com.tr/20230527/istanbulda-16-yasindaki-cocuk-annesini-ve-ablasini-oldurdu-polise-bicakla-saldirdi-1071644550.html

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk annesini ve ablasını öldürdü, polise bıçakla saldırdı

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk annesini ve ablasını öldürdü, polise bıçakla saldırdı

İstanbul Silivri'de 16 yaşındaki M.A., tartıştığı annesi ve ablası ile kendisine müdahale etmek isteyen komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Saklandığı binada... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T12:29+0300

2023-05-27T12:29+0300

2023-05-27T12:29+0300

yaşam

istanbul

silivri

çocuk

anne

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Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A., ayağından silahla vurularak yakalandı.

istanbul

silivri

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istanbul, silivri, çocuk, anne