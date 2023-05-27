https://sputniknews.com.tr/20230527/istanbulda-16-yasindaki-cocuk-annesini-ve-ablasini-oldurdu-polise-bicakla-saldirdi-1071644550.html
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk annesini ve ablasını öldürdü, polise bıçakla saldırdı
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk annesini ve ablasını öldürdü, polise bıçakla saldırdı
İstanbul Silivri'de 16 yaşındaki M.A., tartıştığı annesi ve ablası ile kendisine müdahale etmek isteyen komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Saklandığı binada... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T12:29+0300
2023-05-27T12:29+0300
2023-05-27T12:29+0300
yaşam
istanbul
silivri
çocuk
anne
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Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A., ayağından silahla vurularak yakalandı.
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istanbul, silivri, çocuk, anne
istanbul, silivri, çocuk, anne
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk annesini ve ablasını öldürdü, polise bıçakla saldırdı
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İstanbul Silivri'de 16 yaşındaki M.A., tartıştığı annesi ve ablası ile kendisine müdahale etmek isteyen komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Saklandığı binada polise de saldırmaya çalışan zanlı, ayağından silahla vurularak yakalandı.
Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.
Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A., ayağından silahla vurularak yakalandı.