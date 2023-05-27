https://sputniknews.com.tr/20230527/iranli-rapci-asya-alizade-sinir-disi-edilecek-1071650722.html

İranlı rapçi Asya Alizade sınır dışı edilecek

İranlı rapçi Asya Alizade sınır dışı edilecek

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan İran asıllı rapçi Asya Alizade'nin sınır dışı edileceği... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T18:32+0300

2023-05-27T18:32+0300

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türkiye

sınır dışı

sınırdışı

rap

iranlı

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Kliplerinin incelenmesinin ardından uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Asya Alizade, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün ikamet ettiği Ataşehir'de gözaltına alındı.Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adliyeye sevk edilen Alizade, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İranlı şarkıcı, ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezi görevlilerine teslim edildi.

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sınır dışı, sınırdışı, rap, iranlı