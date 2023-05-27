https://sputniknews.com.tr/20230527/iranli-rapci-asya-alizade-sinir-disi-edilecek-1071650722.html
İranlı rapçi Asya Alizade sınır dışı edilecek
İranlı rapçi Asya Alizade sınır dışı edilecek
Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan İran asıllı rapçi Asya Alizade'nin sınır dışı edileceği... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T18:32+0300
2023-05-27T18:32+0300
2023-05-27T18:32+0300
türkiye
sınır dışı
sınırdışı
rap
iranlı
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Kliplerinin incelenmesinin ardından uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Asya Alizade, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün ikamet ettiği Ataşehir'de gözaltına alındı.Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adliyeye sevk edilen Alizade, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İranlı şarkıcı, ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezi görevlilerine teslim edildi.
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sınır dışı, sınırdışı, rap, iranlı
sınır dışı, sınırdışı, rap, iranlı
İranlı rapçi Asya Alizade sınır dışı edilecek
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Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan İran asıllı rapçi Asya Alizade'nin sınır dışı edileceği bildirildi.
Kliplerinin incelenmesinin ardından uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Asya Alizade, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün ikamet ettiği Ataşehir'de gözaltına alındı.
Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adliyeye sevk edilen Alizade, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İranlı şarkıcı, ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezi görevlilerine teslim edildi.