https://sputniknews.com.tr/20230527/ingiliz-maresal-wigston-rus-hava-kuvvetleri-ve-donanmasi-nato-ve-londra-icin-bir-tehdit-1071649204.html

İngiliz mareşal Wigston: Rus Hava Kuvvetleri ve donanması NATO ve Londra için bir tehdit

İngiliz mareşal Wigston: Rus Hava Kuvvetleri ve donanması NATO ve Londra için bir tehdit

İngiliz Mareşal Mike Wigston, Rus Hava Kuvvetleri ve donanmasının NATO ve Londra için tehdit olduğunu belirtti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T16:53+0300

2023-05-27T16:53+0300

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dünya

rusya

nato

ingiltere

rus hava kuvvetleri

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İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigston, Rus Hava Kuvvetleri, su üstü gemileri ve denizaltılarının İngiltere ve NATO için tehdit oluşturduğunu söyledi.Gazete, Wigston’ın “Rus Hava Kuvvetleri, yüzey filosu ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit oluşturuyor ve dikkatimizi buraya odaklamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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