https://sputniknews.com.tr/20230527/ingiliz-maresal-wigston-rus-hava-kuvvetleri-ve-donanmasi-nato-ve-londra-icin-bir-tehdit-1071649204.html
İngiliz mareşal Wigston: Rus Hava Kuvvetleri ve donanması NATO ve Londra için bir tehdit
İngiliz mareşal Wigston: Rus Hava Kuvvetleri ve donanması NATO ve Londra için bir tehdit
İngiliz Mareşal Mike Wigston, Rus Hava Kuvvetleri ve donanmasının NATO ve Londra için tehdit olduğunu belirtti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T16:53+0300
2023-05-27T16:53+0300
2023-05-27T16:53+0300
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nato
ingiltere
rus hava kuvvetleri
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İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigston, Rus Hava Kuvvetleri, su üstü gemileri ve denizaltılarının İngiltere ve NATO için tehdit oluşturduğunu söyledi.Gazete, Wigston’ın “Rus Hava Kuvvetleri, yüzey filosu ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit oluşturuyor ve dikkatimizi buraya odaklamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
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rusya, nato, ingiltere, rus hava kuvvetleri
rusya, nato, ingiltere, rus hava kuvvetleri
İngiliz mareşal Wigston: Rus Hava Kuvvetleri ve donanması NATO ve Londra için bir tehdit
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İngiliz Mareşal Mike Wigston, Rus Hava Kuvvetleri ve donanmasının NATO ve Londra için tehdit olduğunu belirtti.
İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigston, Rus Hava Kuvvetleri, su üstü gemileri ve denizaltılarının İngiltere ve NATO için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Gazete, Wigston’ın “Rus Hava Kuvvetleri, yüzey filosu ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit oluşturuyor ve dikkatimizi buraya odaklamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.