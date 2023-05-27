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Hatay'da IŞİD operasyonunda 6 tutuklama
Hatay'da IŞİD operasyonunda 6 tutuklama
Hatay'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, IŞİD'e üye oldukları öne sürülen 7 kişiyi tespit etti.Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, önceki gün İskenderun ve Belen ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekiplerinin operasyonunda örgüt üyesi oldukları öne sürülen M.H., M.E.A., A.R., A.S.H., A.A.A. ile A.E.A., yakalandı.Emniyetteki sorgularının ardından, bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/istanbulda-isid-operasyonu-12-zanli-yakalandi--1071429307.html
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türkiye, hatay, işid, tutuklama

Hatay'da IŞİD operasyonunda 6 tutuklama

09:53 27.05.2023
© AAAdana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2023
© AA
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Hatay'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, IŞİD'e üye oldukları öne sürülen 7 kişiyi tespit etti.
Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, önceki gün İskenderun ve Belen ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekiplerinin operasyonunda örgüt üyesi oldukları öne sürülen M.H., M.E.A., A.R., A.S.H., A.A.A. ile A.E.A., yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından, bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı
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