https://sputniknews.com.tr/20230527/guney-korede-ucagin-kapisini-acan-kisiden-savunma-havasiz-kaldim-1071655030.html

Güney Kore'de uçağın kapısını açan kişiden savunma: 'Havasız kaldım'

Güney Kore'de uçağın kapısını açan kişiden savunma: 'Havasız kaldım'

Güney Kore'de iniş sırasında uçağın kapısını açan yolcu, 'havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığı' savunmasını yaptı. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T21:31+0300

2023-05-27T21:31+0300

2023-05-27T21:31+0300

dünya

güney kore

uçak

yolcu

kapı

asya & pasifik

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İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, 'havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını" söyledi. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtti.Yonhap'ın haberine göre, iniş sırasında yolcu uçağının kapısını açması görüntülenen şüpheli, polis tarafından havacılık güvenlik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını' söyledi. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtti.İsmi açıklanmayan kişinin, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada yolculardan biri tarafından açılmıştı. Uçağın kapısının açılması yolcular tarafından görüntülenmiş, uçaktaki 194 yolcudan 12'si hafif şekilde yaralanmıştı.

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güney kore, uçak, yolcu, kapı, asya & pasifik