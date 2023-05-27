https://sputniknews.com.tr/20230527/cumhurbaskani-erdogandan-secmenlere-sandiga-gidelim-cagrisi-1071641975.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere 'Sandığa gidelim' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere 'Sandığa gidelim' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T10:21+0300

2023-05-27T10:21+0300

2023-05-27T10:21+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

recep tayyip erdoğan

seçim

seçmen

oy kullanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071568833_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_fdb7ff35eb068c86cdd722230c317ff9.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, seçim, seçmen, oy kullanma