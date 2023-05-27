Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere 'Sandığa gidelim' çağrısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." ifadelerini kullandı.
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Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.