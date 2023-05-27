https://sputniknews.com.tr/20230527/cumhurbaskani-erdogan-dunya-durdukca-menderes-hayirla-yad-edilecektir-1071647300.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya durdukça Menderes hayırla yad edilecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya durdukça Menderes hayırla yad edilecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'i yargılayanların nefretle anıldığını ve öyle devam edeceğini belirterek, ''Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T14:41+0300
2023-05-27T14:41+0300
2023-05-27T14:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
adnan menderes
yassıada
27 mayıs
27 mayıs darbesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti.Eski Başbakan Adnan Menderes'in her zaman hayırla ve dua ile yad edileceğini belirten Erdoğan, "Aziz Milletim sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Menderes'i yargılayanlar hep nefretle anılmıştır ve öyle de devam edecektir. Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad edilecektir. Başbakan Menderes darbe yönetiminin uyduruk kararları ile idam edildi" dedi.Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Menderes bu milletin adamıydı, başkalarının adamları olanlar ise onun gibi kalkınma atılımlarının altında imzası olanları hazmedemediler" diye konuştu.
yassıada
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recep tayyip erdoğan, adnan menderes, yassıada, 27 mayıs, 27 mayıs darbesi
recep tayyip erdoğan, adnan menderes, yassıada, 27 mayıs, 27 mayıs darbesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya durdukça Menderes hayırla yad edilecektir
14:41 27.05.2023 (güncellendi: 14:51 27.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'i yargılayanların nefretle anıldığını ve öyle devam edeceğini belirterek, ''Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad edilecektir. Başbakan Menderes darbe yönetiminin uyduruk kararları ile idam edildi'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti.
Eski Başbakan Adnan Menderes'in her zaman hayırla ve dua ile yad edileceğini belirten Erdoğan, "Aziz Milletim sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Menderes'i yargılayanlar hep nefretle anılmıştır ve öyle de devam edecektir. Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad edilecektir. Başbakan Menderes darbe yönetiminin uyduruk kararları ile idam edildi" dedi.
Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Menderes bu milletin adamıydı, başkalarının adamları olanlar ise onun gibi kalkınma atılımlarının altında imzası olanları hazmedemediler" diye konuştu.