https://sputniknews.com.tr/20230527/cumhurbaskani-erdogan-dunya-durdukca-menderes-hayirla-yad-edilecektir-1071647300.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya durdukça Menderes hayırla yad edilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya durdukça Menderes hayırla yad edilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'i yargılayanların nefretle anıldığını ve öyle devam edeceğini belirterek, ''Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T14:41+0300

2023-05-27T14:41+0300

2023-05-27T14:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

adnan menderes

yassıada

27 mayıs

27 mayıs darbesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071580810_0:318:2047:1469_1920x0_80_0_0_66f339711377d7131219d415d204c533.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti.Eski Başbakan Adnan Menderes'in her zaman hayırla ve dua ile yad edileceğini belirten Erdoğan, "Aziz Milletim sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Menderes'i yargılayanlar hep nefretle anılmıştır ve öyle de devam edecektir. Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad edilecektir. Başbakan Menderes darbe yönetiminin uyduruk kararları ile idam edildi" dedi.Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Menderes bu milletin adamıydı, başkalarının adamları olanlar ise onun gibi kalkınma atılımlarının altında imzası olanları hazmedemediler" diye konuştu.

yassıada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, adnan menderes, yassıada, 27 mayıs, 27 mayıs darbesi