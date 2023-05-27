https://sputniknews.com.tr/20230527/cumhurbaskani-erdogan-beykozda-70-bin-kisiye-hitap-ediyor-1071648336.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakamları aldım. Şu anda alanda 70 bin kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu. Erdoğan yarın ki ikinci tur seçimlerine ilişkin... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T16:20+0300
2023-05-27T16:20+0300
2023-05-27T16:34+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
beykoz
miting
istanbul
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Beykoz'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. On binlerce nefer görüyorum. Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz.14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi yarın farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini görünce milleti kutuplaştırıcı oyunlara gelmeyeceğiz. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak.14'ünde kime oy verirse versin, yarın Cumhur İttifakı'na oy verecektir."
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recep tayyip erdoğan, beykoz, miting, istanbul
recep tayyip erdoğan, beykoz, miting, istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak
16:20 27.05.2023 (güncellendi: 16:34 27.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakamları aldım. Şu anda alanda 70 bin kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu. Erdoğan yarın ki ikinci tur seçimlerine ilişkin olarak da "Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak" dedi.
Beykoz'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. On binlerce nefer görüyorum. Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz.
14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi yarın farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini görünce milleti kutuplaştırıcı oyunlara gelmeyeceğiz. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak.
14'ünde kime oy verirse versin, yarın Cumhur İttifakı'na oy verecektir."