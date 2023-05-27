https://sputniknews.com.tr/20230527/cumhurbaskani-erdogan-beykozda-70-bin-kisiye-hitap-ediyor-1071648336.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakamları aldım. Şu anda alanda 70 bin kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu. Erdoğan yarın ki ikinci tur seçimlerine ilişkin... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T16:20+0300

2023-05-27T16:20+0300

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

beykoz

miting

istanbul

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Beykoz'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. On binlerce nefer görüyorum. Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz.14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi yarın farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini görünce milleti kutuplaştırıcı oyunlara gelmeyeceğiz. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak.14'ünde kime oy verirse versin, yarın Cumhur İttifakı'na oy verecektir."

beykoz

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recep tayyip erdoğan, beykoz, miting, istanbul