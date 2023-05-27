Celine Dion 'katı kişi sendromu' nedeniyle tüm konserlerini iptal etti
© AFP 2023Celine Dion
© AFP 2023
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion yakalandığı nadir görülen nörolojik hastalık 'katı kişi sendromu' nedeniyle konserlerini iptal etti.
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, "katı kişi sendromu" olarak bilinen ve nadir görülen bir nörolojik sorunla bir süredir mücadele ediyor. 55 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Dion, kendi web sitesinde yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm, ama turneye çıkmak kendinizi yüzde 100 iyi hissederken bile zor olabiliyor. Gücümü geri toplamak için çok uğraşıyorum. Gösterileri ertelemem sizin için adil değil ve bu kalbimi kırsa da yeniden sahneye çıkmaya gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmek en iyisi. Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum. Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum."
Katı kişi sendromu nedir?
Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden olur. Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı 'otoimmün' hastalıklardan olduğu düşünülüyor.
I’m so sorry to disappoint all of you once again... and even though it breaks my heart, it’s best that we cancel everything until I’m really ready to be back on stage... I’m not giving up… and I can’t wait to see you again!” – Celine xx…— Celine Dion (@celinedion) May 26, 2023
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