https://sputniknews.com.tr/20230527/bakan-karaismailoglu-once-chpde-kiyamet-kopacak-ondan-sonra-da-digerlerinde-1071647712.html

Bakan Karaismailoğlu: Önce CHP'de kıyamet kopacak, ondan sonra da diğerlerinde

Bakan Karaismailoğlu: Önce CHP'de kıyamet kopacak, ondan sonra da diğerlerinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 partiye 37 tane milletvekili veren bir hesap uzmanı. İşte hesap uzmanı... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T15:25+0300

2023-05-27T15:25+0300

2023-05-27T15:26+0300

2023 türkiye seçimleri

adil karaismailoğlu

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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da 'Cumhur İttifakı Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi.Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçiminin yapılacağı 28 Mayıs’ın arifesinde olduklarını belirterek “Yarın bir dünya liderini seçeceğiz. Dünya lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimin sonucunu sadece Türkiye beklemiyor. Bütün Türk Cumhuriyetleri, bütün Müslüman coğrafya, bütün mazlumlar Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına yüksek bir oranda seçilmesini bekliyor. Bunun karşısında da bütün Türkiye düşmanları, Türkiye'yle hesapları olanlar da karşımızdaki vizyonsuz, beceriksiz ve çapsız bir cumhurbaşkanı seçilmesini istiyorlar. Onu seçecekler ki; Türkiye için düşündükleri olumsuz emirlerini gerçekleştirmeyi düşünüyorlar ve Türkiye'yi uzaktan kumanda etmeyi düşünüyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir” ifadelerini kullandı.İsim vermeden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:'Muhalefet, iktidarlar kadar önemlidir'Demokrasi de seçimlerin önemine vurgu yapan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir oranla cumhurbaşkanı olduktan sonra karşı tarafta büyük bir ‘gümbürtü’ kopacağını söyleyen Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu’na asıl hesabı CHP’lilerin soracağını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, “Toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 tane partiye 37 tane milletvekili veren bir hesap uzmanı. İşte hesap uzmanı böyleyse gerisini siz tahmin edin. Önce CHP'de kıyamet kopacak, ondan sonra da diğerlerinde” diye konuştu.'Fareleri yaklaştırmayacaksınız sandıklara'Sandıklara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Karaismailoğlu, “Yarın sandıklara sahip çıkacağız arkadaşlar. Gözünüz açık olsun. Fareleri yaklaştırmayacaksınız sandıklara. Sandıkların etrafında dolaşan her şeyde gözümüz açık olacak. Sandık namustur. Arkanızda biz varız. Hiçbir endişeniz olmasın. Biz buralardayız. Hep beraber olacağız, birlik olacağız, beraber olacağız. Ondan sonra pazar akşamından sonra da hep beraber, bütün Cumhur İttifakı olarak ülkemizin gelişmesi için kenetleneceğiz” dedi.

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adil karaismailoğlu